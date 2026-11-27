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Clamoroso in MotoGP, Marc Márquez si ritira

Fine di un’era leggendaria sulle due ruote: il fuoriclasse spagnolo della Ducati dice basta a 33 anni, subito dopo aver conquistato il decimo mondiale in carriera.

di Gianluca Pascutti - 27 Novembre 2026

@ANSAfoto

Il mondo del motociclismo si ferma davanti a una notizia che segna la fine di un’era leggendaria. Marc Márquez ha appena annunciato il suo ritiro dalla MotoGP al termine di questo fine settimana a Valencia. Una decisione improvvisa che arriva proprio nel momento di massimo splendore sportivo del fuoriclasse spagnolo.

L’annuncio prima delle prove libere al Ricardo Tormo

La comunicazione ufficiale è arrivata nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre, poco prima dell’inizio delle prime prove libere. Al Circuit Ricardo Tormo, il pilota della Ducati ha scelto un modo silenzioso ed emozionante per rivelare la sua scelta. Ha mostrato una serie di cartelli rivolti alle telecamere e agli addetti ai lavori presenti nel paddock. Sul messaggio scritto di suo pugno si leggeva un ringraziamento sentito a chi ha condiviso la sua carriera. Il numero 93 ha poi svelato che domenica disputerà la sua ultima gara in MotoGP, sottolineando di aver scritto insieme a loro la storia. Pochi istanti dopo, anche il team Ducati Corse ha confermato l’addio attraverso i propri profili social ufficiali.

L’addio da campione del mondo con dieci titoli

Il ritiro di Marc Márquez assume contorni ancora più incredibili se si guarda ai risultati recenti in pista. Lo spagnolo lascia le corse a 33 anni da campione del mondo in carica. Solo pochi giorni fa, sul tracciato di Portimão, ha infatti conquistato il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo nella classe regina. Con questo trionfo straordinario, il catalano ha staccato definitivamente Valentino Rossi nell’albo d’oro complessivo. Sceglie dunque di scendere dalla moto proprio sul tetto del mondo, chiudendo un cerchio perfetto in sella alla moto italiana.

Attesa per la conferenza stampa speciale delle 12:15

Restano ora da scoprire le motivazioni profonde dietro questa scelta così radicale e inaspettata. Il campione spagnolo romperà il silenzio oggi alle 12:15 durante una conferenza stampa speciale organizzata a Valencia. L’incontro si svolgerà prima in lingua inglese e successivamente in lingua spagnola per rispondere a tutte le domande. Fino all’inizio dell’evento ufficiale, nessun membro della squadra di Borgo Panigale rilascerà ulteriori dichiarazioni alla stampa. Il Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica 29 novembre diventa così l’ultimo imperdibile atto di una carriera irripetibile.

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