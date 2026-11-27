Attualità

Dopo Ferragni su Netflix, la serie su Rita De Crescenzo su Prime

In streaming dal 30 novembre. Ci si attende una valanga di polemiche

di Pietro Pertosa - 27 Novembre 2026

Una docuserie non si nega a nessuno, nemmeno a Rita De Crescenzo. Tre puntate, in onda – anzi in streaming – su Prime Video dal 30 novembre. Un titolo che è tutto un programma “Svergognata”. Sa benissimo, lei e soprattutto i produttori della serie, che saranno le polemiche la benzina che potrebbe accendere il motore dell’hype. E magari decretare il successo (o meno) dell’iniziativa. Al centro di tutto c’è lei. La star di TikTok che ha saputo creare dal nulla un personaggio digitale con un seguito a dir poco folto, affezionato. E che, soprattutto, non passa inosservata: divide e nel mondo di oggi farlo è la via più breve per raggiungere il successo.

Arriva la serie su Rita De Crescenzo

Dove Netflix non s’è osata avventurare, è arrivata Prime Video. Il regista Francesco Lettieri, già “dietro” la saga pop di Liberato, si aspetta – o forse si augura? – una valanga di polemiche. La serie su Rita De Crescenzo vede, naturalmente, la tiktoker in primissimo piano. La sua storia, difficile e con una certa aura di riscatto – tema centrale di ogni epopea social -, l’analisi del fenomeno affidata a intellettuali e giornalisti. Un mondo che non è poi mica tanto sommerso. E no, non c’entra solo Napoli. Ma un fenomeno che travalica i confini della città campana.

Dalla giustizia ai clic: l’anti Ferragni

Promette, la serie su Rita De Crescenzo, di non nascondere nulla. Né sulla vita privata nemmeno su quella pubblica. I problemi con la giustizia, per esempio. I rapporti di affari con personaggi assurti agli onori delle cronache. Un personaggio che si racconta, così dicono i trailer e le anteprime, per svelare un ritratto autentico di sé. Un po’ quello che vorrebbe fare Chiara Ferragni con la sua serie, pubblicata da Netflix. In un certo senso, Rita De Crescenzo è l’anti Ferragni. Contro nella programmazione, ma sua creatura se è vero che le influencer nascono con lei.