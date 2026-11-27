Politica

Decreto scuola, è legge il tetto del 30% agli alunni stranieri

Via libera definitivo della Camera con 142 sì. Montaruli (FdI): "Stop a classi ghetto"

di Priscilla Rucco - 27 Novembre 2026

Con il voto finale dell’Aula di Montecitorio, giovedì 26 novembre, il decreto scuola è diventato legge. I sì sono stati 142, i no 112, gli astenuti 4. Il giorno prima la Camera aveva confermato la fiducia posta dal governo con 180 voti favorevoli, chiudendo la strada a nuovi cambiamenti di un testo che il Senato aveva già approvato, con modifiche, la settimana scorsa.

A rivendicare il risultato è Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che in una nota parla di una svolta: “Il decreto scuola è legge e finalmente la scuola diventa concretamente un tassello importante nel processo di integrazione dei ragazzi e dei loro genitori”. Per la deputata il voto conferma “una maggioranza solida che squarcia un altro velo di ipocrisia e buonismo”.

Il tetto del 30% e le nuove regole

Il cuore del provvedimento, il decreto-legge 170 approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre e in vigore dal primo ottobre, è il limite agli alunni stranieri. Dall’anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime di primaria, medie e superiori, gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno un percorso consolidato nella scuola italiana non potranno superare il 30% del totale. Alla primaria il criterio riguarda chi non è nato in Italia o non ha frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia; nei gradi successivi chi non ha concluso con esito positivo almeno tre anni nel sistema nazionale. Se la soglia viene superata, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire le iscrizioni tra istituti vicini.

“Fissiamo per legge il tetto del 30% di alunni stranieri per evitare le classi ghetto, potenziamo lo studio dell’italiano e vietiamo l’ingresso a scuola con il volto coperto”, sottolinea Montaruli. Un limite analogo esisteva già dal 2010, introdotto con una circolare dell’allora ministra Gelmini: la novità è che ora diventa norma di legge.

Italiano per i genitori e stop al volto coperto

Il decreto stanzia 3,4 milioni nel 2027 e 14,1 milioni l’anno dal 2028 per corsi extracurricolari di italiano e coinvolge anche le famiglie. Se la scuola rileva barriere linguistiche, può segnalarlo ai servizi sociali, che possono disporre un corso gratuito nei Cpia. Chi non lo frequenta rischia una sanzione da duecento a mille euro, irrogata dal prefetto. La stessa multa colpisce chi partecipa alle lezioni con il volto coperto in modo da impedire il riconoscimento; se a violare il divieto è un minore, pagano i genitori. Fanno eccezione le ragioni sanitarie certificate e le esigenze didattiche.

Nel testo trovano posto anche altre misure: l’obbligo per gli editori di offrire libri digitali a un prezzo inferiore di almeno la metà rispetto al cartaceo, il latino facoltativo dalla seconda media, nuove regole sui piani per gli alunni con disabilità e la trasformazione degli istituti tecnici in licei tecnologici.

Le opposizioni: “Qui nessuno è straniero”

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso “massima soddisfazione”. Dure le opposizioni, che al momento del voto hanno esposto cartelli con la scritta “Qui nessuno è straniero”. La segretaria del Pd Elly Schlein ha parlato di un “pessimo decreto”, sostenendo che servirebbero investimenti su edifici e personale, mentre la deputata dem Irene Manzi ha accusato il governo di dividere i bambini in base all’origine. Contrari anche gli editori dell’Aie sulla norma degli ebook.

Per Montaruli, al contrario, la legge è “una risposta alle nostre periferie” e segna un passaggio politico preciso: “Dopo il giro di vite sull’immigrazione clandestina, è ora di dare prova di integrazione e accettazione dei valori comuni”.

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