L'Identità Rosa

Prima il cognome della madre: i paesi dove la scelta è già legge

Diritti in Europa e in Europa latina, la legge consente ai genitori di mettere al primo posto il cognome della madre

di Angelica Luna - 27 Novembre 2026

Per secoli il cognome del padre è stato il primo, e spesso l’unico, a definire l’identità di un figlio. In diversi paesi, però, quella regola non esiste più e a stabilire l’ordine sono i genitori.

Dalla Spagna all’America Latina

In Spagna la scelta era possibile già dal 1999, ma solo con la legge 20 del 2011, pienamente in vigore dal 30 giugno 2017, il cognome paterno ha perso ogni precedenza automatica: se i genitori non si accordano, decide l’ufficiale dello stato civile. In Portogallo il Codice civile prevede che il figlio porti i cognomi di entrambi i genitori o di uno solo, senza imporre una sequenza. In Brasile la legge sui registri pubblici, riformata nel 2022, consente di aggiungere al nome i cognomi dei genitori in qualunque ordine.

In Argentina il Codice civile e commerciale, in vigore dall’agosto 2015, affida la decisione alla coppia e, se manca l’accordo, a un sorteggio all’anagrafe. Il sorteggio è previsto anche in Colombia, dove la legge 2129 del 2021 ha cancellato la vecchia priorità paterna. In Cile la legge 21.334, operativa dal gennaio 2022, permette ai genitori di scegliere l’ordine di comune accordo e agli adulti di invertire i propri cognomi. In Messico la svolta è arrivata dalla Corte suprema, che nel 2016 ha giudicato incostituzionale l’obbligo di anteporre il cognome del padre. In Uruguay, dal 2013, il cognome paterno resta il primo per legge, ma i genitori d’accordo possono invertirlo.

E in Italia cosa succede?

Anche nel nostro Paese qualcosa è cambiata. Con la sentenza 131 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’attribuzione automatica del solo cognome paterno: oggi i figli ricevono i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato, a meno che non scelgano insieme di trasmetterne uno soltanto. In caso di contrasto decide il giudice.

Un cognome non è soltanto un dato anagrafico. Racconta da dove veniamo le nostre origini e chi ci ha cresciuto. Dare alle madri lo stesso posto dei padri significa restituire ai figli una storia completa senza gare, ma con la stessa dignità e i medesimi obiettivi.

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