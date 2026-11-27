Salute

Influenza, allarme dei medici di famiglia: un anziano su due senza vaccino

Nella stagione 2025/26 la copertura over 65 si è fermata a meno del 50%

di Redazione - 27 Novembre 2026

di REDAZIONE DIRE

Un anziano su due in Italia affronta la stagione invernale senza lo scudo del vaccino antinfluenzale. Nella stagione 2025-2026, infatti, la copertura tra gli over 65 si è fermata al 49,81%, in calo rispetto al 52,5% dell’anno precedente e sempre più distante dall’obiettivo minimo del 75%.

È il campanello d’allarme lanciato dalla Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) alla vigilia del proprio 43° Congresso nazionale, in programma dal 26 al 28 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze (dopo il via alle sessioni virtuali dello scorso 21 novembre).

I contagi stagionali

Un quadro che si intreccia con la risalita dei contagi stagionali: secondo il bollettino RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 9 al 15 novembre sono stati stimati circa 487mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute, con un’incidenza di 8,66 casi ogni mille assistiti, portando il totale a circa 2,2 milioni di episodi dall’inizio del monitoraggio. I dati della sorveglianza nazionale (ILI) fotografano un aumento graduale, passato dai 395mila casi della settimana 12-18 ottobre agli oltre 487mila di metà novembre.

L’incidenza complessiva mantiene per ora un’intensità bassa, in linea con lo stesso periodo della scorsa stagione, e colpisce soprattutto i bambini tra 0 e 4 anni (quasi 30 casi ogni mille assistiti). Tuttavia, solo una piccola parte di questi malanni è riconducibile all’influenza vera e propria: appena il 6,5% dei campioni analizzati è risultato positivo ai virus influenzali. A guidare i contagi sono infatti i rinovirus (19,8%), seguiti dal SARS-CoV-2 (7,9%) e dai virus parainfluenzali (5,1%).

Anche guardando all’emisfero australe, dove l’inverno si è già concluso, emergono quadri molto diversi da Paese a Paese. “Questi dati rappresentano un elemento utile per la sorveglianza internazionale, ma non consentono di prevedere con certezza né la diffusione né la gravità dell’influenza in Italia nei prossimi mesi- avverte Tecla Mastronuzzi, responsabile Macroarea Prevenzione Simg- È necessario interpretare i dati epidemiologici con prudenza, evitando previsioni allarmistiche non sostenute dalle evidenze disponibili”.

A confermare la complessità del momento è il monitoraggio settimanale del LEDECS (Laboratorio di Epidemiologia e Demografia, Economia Clinica e Sociale), realizzato in collaborazione con Simg e Gpg.

L’andamento a due velocità

Nella settimana 9-15 novembre si registra un andamento a due velocità: la crescita complessiva delle infezioni respiratorie rallenta al +1,8%, mentre la positività ai virus influenzali sale dal 5,2% al 6,5%. “Stiamo osservando due fenomeni distinti: da una parte rallenta la crescita complessiva delle infezioni respiratorie, dall’altra aumenta la quota di campioni positivi all’influenza”, spiega il professor Claudio Cricelli, presidente Emerito Vicario Simg e direttore scientifico Ledecs.

“Questo conferma l’importanza di una lettura attenta e continua dei dati epidemiologici, senza allarmismi ma anche senza sottovalutare i rischi”. Cricelli punta poi il dito contro un limite organizzativo del sistema sanitario: “In Italia conosciamo le coperture vaccinali nazionali soltanto a campagna conclusa, quando è ormai troppo tardi per intervenire. Abbiamo bisogno di dati aggiornati durante la stagione, per individuare tempestivamente le popolazioni meno protette e rafforzare le campagne vaccinali dove necessario”.

Se l’andamento dell’epidemia resta ancora da decifrare, il pericolo legato alle basse coperture è già concreto. Negli anziani e nei pazienti con malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche o in condizioni di fragilità, l’influenza può innescare polmoniti, riacutizzazioni di patologie preesistenti, complicanze cardiache e ricoveri, fino a compromettere l’autosufficienza.

“Il medico di famiglia conosce la storia clinica dei propri assistiti e può individuare le persone che hanno maggiore bisogno di protezione- sottolinea Alessandro Rossi, presidente Simg uscente– La vaccinazione antinfluenzale deve essere parte integrante della presa in carico delle cronicità. Proteggere un anziano con più patologie significa preservarne la salute e l’autonomia. Occorre rafforzare una prevenzione attiva, raggiungendo anche quei cittadini che non richiedono spontaneamente la vaccinazione”.

Nel panorama nazionale spicca il dato della Toscana, che nella stagione 2025-2026 ha raggiunto una copertura del 58,51% tra gli over 65: quasi nove punti sopra la media italiana, pur restando lontana dalla soglia raccomandata del 75%.

L’uso improprio degli antibiotici

La stagione invernale riaccende inoltre i riflettori sull’uso improprio degli antibiotici, del tutto inefficaci contro i virus ma spesso prescritti a causa delle difficoltà nel distinguere rapidamente un’infezione virale da una batterica. “Dobbiamo migliorare la capacità di distinguere le infezioni virali da quelle batteriche e valutare la reale necessità della terapia- evidenzia Pietro Tasegian, Area Prevenzione Simg-

Una prospettiva importante è rappresentata dai test diagnostici rapidi e dagli strumenti di point-of-care testing, che potrebbero aiutare il medico di famiglia a orientare le decisioni direttamente in ambulatorio. Servono però percorsi validati scientificamente, per rendere questi strumenti realmente utili nella pratica clinica e nella lotta all’antibiotico-resistenza”.

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