Cultura & Spettacolo

Addio a Veruschka, la contessa che rivoluzionò i canoni della bellezza

di Nicola Santini - 27 Novembre 2026

È morta a Berlino, all’età di 87 anni, Veruschka, la modella tedesca che negli anni Sessanta cambiò il gusto di un’intera generazione. All’anagrafe Vera von Lehndorff, apparteneva all’aristocrazia prussiana e aveva alle spalle un’infanzia drammatica. Suo padre era stato giustiziato per aver partecipato al complotto contro Hitler. A Firenze, dove studiava arte, venne scoperta dal fotografo Ugo Mulas. Con il suo metro e novanta circa di altezza, aveva caratteristiche fisiche che, secondo i criteri estetici dell’epoca, avrebbero potuto persino penalizzarla.

Fu anche grazie all’Italia che quella ragazza dalla bellezza altera diventò un fenomeno internazionale. Michelangelo Antonioni le affidò in Blow-Up, nel 1966, una delle scene più sensuali del cinema di quegli anni. Le bastarono pochi minuti davanti all’obiettivo del fotografo interpretato da David Hemmings per entrare nella storia del costume. La copertina di Life consacrò la sua popolarità, mentre il mondo della moda faceva i conti con una donna assai poco disposta a lasciarsi trattare come un appendiabiti di lusso.

La passione per il body painting la portò a utilizzare il proprio corpo come materia artistica, prendendosi libertà che all’epoca avrebbero potuto costarle la carriera. Nel 2017 tornò a posare per Acne Studios, a 78 anni, quando buona parte dell’industria cosmetica era ancora impegnata a convincere le donne che invecchiare fosse una sciagura. Anche allora conservava quella magnifica aria di sufficienza nei confronti di chi sulla sua bellezza aveva costruito una fortuna.

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