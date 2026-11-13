Cronaca

Garlasco, le 24 prove contro Andrea Sempio: dal Dna alle impronte, tutte le carte della Procura

Il materiale degli inquirenti sul quale giudice dell’udienza preliminare Luigi Riganti, a partire dal prossimo 25 febbraio, dovrà valutare se disporre o meno il processo nei confronti di Andrea Sempio

di Lino Sasso - 13 Novembre 2026

Sono 24 le fonti di prova indicate dalla Procura di Pavia nella richiesta di rinvio a giudizio contro Andrea Sempio. Testimonianze, intercettazioni, consulenze scientifiche, perizie, tabulati telefonici e manoscritti che costituiscono il materiale investigativo sul quale i magistrati intendono fondare l’accusa. Documentazione che ricostruisce il lavoro svolto dalla Procura e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. E che il giudice dell’udienza preliminare Luigi Riganti, a partire dal prossimo 25 febbraio, dovrà valutare se sia o meno sufficiente per disporre il processo nei confronti di Andrea Sempio.

Una parte centrale dell’impianto accusatorio riguarda le consulenze scientifiche. Tra queste compare la Bpa, firmata dal tenente colonnello Andrea Berti, dedicata allo studio delle tracce di sangue e alla ricostruzione della scena del crimine. Fondamentale, nella prospettiva della Procura, anche la consulenza medico legale di Cristina Cattaneo. Quella che affronta le cause della morte di Chiara Poggi e la collocazione temporale del decesso.

Nell’elenco figurano inoltre la consulenza informatico-forense di Paolo Dal Checco sul computer di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio. Spazio anche per la ricostruzione tridimensionale del delitto realizzata dall’ingegnere Simone Tiddia.

Le tracce di dna e quelle di sangue

Un altro elemento riguarda il materiale genetico rinvenuto sulle unghie della vittima. La consulenza di Carlo Previdere ipotizza infatti la riconducibilità del Dna ad Andrea Sempio. Una conclusione che rappresenta uno dei punti più delicati del confronto scientifico tra accusa e difesa. La Procura richiama anche gli accertamenti svolti durante l’incidente probatorio, comprese le perizie sulle impronte latenti, quella dattiloscopica di Giovanni Di Censo e la perizia genetica della professoressa Denise Albani.

Particolare attenzione viene riservata all’impronta palmare numero 33, individuata sul muro della villetta di via Pascoli e attribuita dagli investigatori alla mano di Andrea Sempio. Su questo elemento si concentra la consulenza dattiloscopica di Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli. Gli stessi consulenti hanno esaminato anche le impronte delle calzature, sostenendo che quella della scarpa con la suola a pallini potrebbe essere compatibile con Sempio, anche in relazione alla misura del piede.

Tra gli elementi considerati rilevanti compare la relazione dei Ris di Cagliari sulle tracce ematiche a V e su quelle individuate sul cosiddetto scalino zero, presenti sul pavimento dell’abitazione dei Poggi. Accertamenti utilizzati dagli investigatori per tentare di ricostruire il percorso seguito dall’assassino all’interno della villetta.

Sono inoltre citate due note tecniche del Racis: una relativa all’analisi dell’impronta 33 e l’altra dedicata agli esperimenti sulla formazione, osservazione, repertazione e caratterizzazione biologica delle tracce depositate sulle superfici murarie.

Le testimonianze degli amici di Garlasco e i manoscritti sequestrati

Non soltanto accertamenti scientifici. Nella richiesta di rinvio a giudizio trovano spazio anche le dichiarazioni testimoniali raccolte durante la nuova indagine.

Tra queste figurano le testimonianze di Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato il 10 marzo 2025, il 20 maggio 2025 e il 6 maggio 2026. Sono inoltre richiamate le dichiarazioni degli amici del gruppo di Garlasco, Mattia Capra, Alessandro Biasibetti e Roberto Freddi.

Particolare rilievo assume anche la testimonianza di Aldo Mattei, carabiniere del Ris coinvolto nelle prime indagini e ascoltato anche in relazione a presunti errori commessi negli accertamenti originari.

A completare il quadro investigativo ci sono i quaderni e i manoscritti sequestrati durante le perquisizioni nelle abitazioni di Sempio e dei suoi genitori, le intercettazioni raccolte nel nuovo procedimento e gli atti dell’indagine del 2016, successivamente archiviata.

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