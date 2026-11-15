Attualità

L’illusione della tecnologia, perché App e AI non proteggono dai funghi velenosi

La passione per la raccolta dei funghi regala momenti di grande svago all'aria aperta. Molti cercatori sottovalutano però i pericoli nascosti nei boschi italiani.

di Gianluca Pascutti - 15 Novembre 2026

Negli ultimi tempi si registra un calo evidente della percezione del rischio. La sicurezza alimentare viene spesso messa a repentaglio da comportamenti superficiali e azzardati.

Il pericolo nascosto delle applicazioni e dell’intelligenza artificiale

Molte persone commettono l’errore di affidarsi ciecamente a smartphone e tecnologie. L’uso di applicazioni digitali per identificare i funghi commestibili è in forte crescita. Nessun software e nessuna intelligenza artificiale può garantire la commestibilità di un fungo fotografato. I funghi velenosi possono somigliare in modo impressionante a quelli buoni, specialmente nelle prime fasi di sviluppo. Nessuno mangerebbe bacche sconosciute o erbe spontanee senza prima conoscerle. Lo stesso rigore dovrebbe valere sempre per la raccolta dei funghi.

L’importanza dei controlli professionali e delle ASL

Affidarsi alla tecnologia espone al rischio concreto di avvelenamenti gravi e persino mortali. La prevenzione resta l’arma più efficace per tutelare la salute pubblica. Prima di consumare il raccolto è obbligatorio effettuare un controllo micologico ufficiale. Le Aziende Sanitarie Locali mettono a disposizione esperti qualificati per questo servizio essenziale. Rivolgersi agli ispettori micologici delle ASL o delle ATS territoriali garantisce la certezza assoluta. Con la salute non si scherza mai e la prudenza salva la vita.

Leggi tutte le News di Attualità