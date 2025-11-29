Cronaca

Airbus richiama 6mila aerei in tutto il mondo

Voli cancellati in tutto il mondo, i disagi dall'Europa all'Estremo Oriente

di Cristiana Flaminio - 29 Novembre 2025

Airbus richiama 6mila aerei in tutto il mondo. Tutta colpa di un software. Disagi e voli cancellati in tutto il mondo ma, al momento, i problemi non sembrano aver interessato pure gli scali italiani. Al centro della decisione dell’azienda c’è il modello A320. Le ragioni alla base del richiamo sarebbero da rintracciare in alcuni problemi ai software di volo che potrebbero causare conseguenze ben più gravi. Per questo le aeromobili sono state richiamate e saranno sottoposte d’urgenza alla procedura di aggiornamento per garantire sicurezza durante i voli e la gestione dei viaggi.

Airbus richiama 6mila aerei

Tutto ruota attorno all’Elac, il sistema che gestisce alettoni e stabilizzatori in caso di parametri di volo fuori norma. Il sistema è prodotto da Thales ma l’azienda dell’aerospazio francese non avrebbe alcuna responsabilità, si legge in una nota, per il mancato funzionamento e i problemi del software in questione. Dai controlli sarebbero emersi problemi all’acquisizione ed elaborazione dei dati reali. Problemi che potrebbero essere causati dall’elevata esposizione alle radiazioni solari. Gli interventi dovrebbero essere rapidi ma intanto i disagi si sono già fatti sentire in tutto il mondo.

La scoperta in volo

Il bug è venuto fuori il 30 ottobre scorso. Il volo JetBlue tra Cancun e New York fu costretto a un atterraggio di emergenza in Florida. Per consentire le operazioni di aggiornamento sono già stati sospesi decine e decine di voli. Dall’Europa all’Estremo Oriente passando ovviamente per le Americhe. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in una direttiva di emergenza, ha imposto che la correzione dell’ELAC debba essere completata prima del successivo volo dell’aeromobile, imponendo di fatto il blocco a terra dei velivoli interessati. L’intervento principale consiste nel ripristino di una versione software precedente, una procedura di correzione tecnicamente semplice ma indispensabile ritenuta indispensabile. Il richiamo dei 6mila aerei di Airbus è iniziato già nelle scorse ore.