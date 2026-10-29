Economia

Al via “inCittà” la due giorni ConfCom sul futuro delle comunità

Istituzioni, accademici, imprenditori e commercianti si danno appuntamento a Bari oggi e domani. Tutti gli incontri da non perdere

di Giovanni Vasso - 29 Ottobre 2026

Tutto pronto, questa mattina allo spazio Murat a Bari, per l’inizio dell’edizione 2026 di “inCittà- Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”. Si tratta di un appuntamento di fondamentale importanza per fare il punto della situazione sul futuro delle nostre comunità, piccole o grandi che siano. Organizzato da Confcommercio, si iscrive nell’alveo del progetto Cities. Si snoderà lungo due giornate di confronto. Al tavolo si siederanno esponenti delle istituzioni, delle imprese, del mondo accademico. Si parlerà di tutto perché confrontarsi sulle città è immaginare il futuro, partendo dall’analisi del presente e dall’esempio del passato.

Al via “inCittà”, l’evento Confcommercio sul futuro delle comunità

inCittà inizierà dunque questa mattina. L’apertura dei lavori è fissata alle ore 10.30. A tenere a battesimo la due giorni di incontri e confronti sarà il presidente di Confcom, Carlo Sangalli. Subito dopo, alle ore 11.15, ci sarà l’intervento, in videocollegamento, del ministro alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. A seguire, alle 11.45, dopo aver ascoltato le “voci dal piano strada” con gli interventi di Andrea Ferrari (Hidden Spirits Confcommerio Ferrara), Michele Lupi (Aedicola Lambrate- Confcom Milano) e Michele Mantuano (La Cartolibreria di Mantuano – Confcom Foggia), interverrà il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. A cui farà seguito l’intervista, con inizio alle 12, del sindaco di Napoli, nonché presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi che sarà incalzato dalle domande del direttore de Il Foglio Claudio Cerasa.

Tra futuro delle città e lezioni del presente (e del passato)

Nel pomeriggio di oggi tanto spazio all’analisi nell’ambito della kermesse di inCittà. Dalle 14.30 si parlerà di “Città che si svuotano e città che resistono” con gli interventi di Marco Marcatili, direttore di Lombardini22 e presidente Fondazione B.live, Stefano Micelli, professore di economia e gestione imprese all’università Cà Foscari di Venezia e Paolo Testa, responsabile Urbanistica e rigenerazione Urbana di Confcom con la moderazione di Mimmo Mazza, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno. Poi toccherà a Gian Paolo Barbetta, professore di politica economica alla Cattolica di Milano e a Luigi Corvo, ad di Open Impact parlare di quanto valga l’attività di impresa di prossimità “un valore invisibile” eppure senza prezzo.

Dopo il coffee break, spazio a Luciana Di Bisceglie (presidente della Camera di Commercio di Bari), a Giordana Ferri (direttrice fondazione Housing Sociale e Barbara Randazzo (professoressa di diritto pubblico all’università di Milano, per parlare delle trasformazioni delle città, tra gentrificazione e marginalizzazione delle periferie. Infine, l’Europa e il suo rapporto con le comunità. Di cui discuteranno Stefano Daelli, cofondatore di From, Thomas Schuster, responsabile progetto Silandro Vanguard e l’economista Gianfranco Viesti, professione di economia applicata all’Università di Bari.

Il programma di venerdì 30 ottobre

inCittà si snoderà su due giorni. E dopo l’ampio e interessantissimo programma della prima giornata, ecco l’agenda di venerdì 30 ottobre, che già si annuncia piena di spunti di dibattito e riflessione. Si comincia con l’intervento di Marco Barbieri, alle 9.30. Il segretario generale di Confcommercio svelerà l’agenda istituzionale dell’organizzazione su città e terziario urbano di mercato. Alle 9.40 è previsto l’intervento del ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Quindi, dalle ore 10 e fino alle 10.30, spazio all’intervista (in collegamento dall’Istituto Jacques Delors) all’ex premier Enrico Letta. Dalle 10.30 iniziano i confronti istituzionali. Col faccia a faccia tra Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche e Antonio Decaro, presidente della Puglia sull’azione regionale per l’economia urbana e le città. Dopo il coffee break toccherà ai sindaci. Al tavolo, dalle 11.20 fino alle 12.10, ci saranno i primi cittadini de L’Aquila, Pierluigi Biondi, di Perugia, Vittoria Ferdinandi, di Palermo, Roberto Lagalla, e di Vincenza, Giacomo Possami insieme a Patrizia Di Dio, vicepresidente Confcom.

Il confronto arriva in Parlamento

A inCittà si “sposta” il Parlamento. Dalle ore 12.10 si terrà il confronto tra parlamentari sulle politiche a sostegno dell’economia di prossimità. Saranno della partita Galeazzo Bignami – Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Stefania Craxi – Capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Riccardo Molinari – Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Dafne Musolino – Vicepresidente del gruppo Italia Viva al Senato della Repubblica, Antonio Nicita – Vicepresidente del gruppo Partito Democratico al Senato della Repubblica e Stefano Patuanelli, Vicepresidente Movimento 5 Stelle. L’intervento di Enrico Postacchini, componente di Giunta con incarico per Commercio e Rigenerazione Urbana, Confcommercio., concluderà i lavori della kermesse.

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