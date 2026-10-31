Cronaca

Il pugno duro del Viminale, 60 perquisizioni. La Folgore a Milano fino a marzo, a Roma i fogli di via

Continua la manovra del governo per prevenire sul nascere l'istigazione e la preparazione di disordini nei weekend

di Dave Hill Cirio - 31 Ottobre 2026

Alcuni momenti del corteo di ieri a Roma

La strategia del Ministero dell’Interno di fronte alla recente ondata di disordini urbani continua a muoversi su due pilastri essenziali: tolleranza zero contro i disordini e prevenzione capillare sul fronte digitale.

La manovra del governo

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso con fermezza la posizione dell’esecutivo, avvertendo che “la forza dello Stato prima o poi presenta il conto” e confermando il rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle città ritenute più a rischio.

A sua volta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che i recenti provvedimenti governativi servono a fornire strumenti più efficaci per impedire ai violenti di mettere a ferro e fuoco i centri urbani.

La maxi-operazione preventiva e le perquisizioni in 23 città

L’azione del Viminale si è tradotta sul campo in un’imponente manovra di controllo del territorio. Gli agenti della Digos e della Polizia Postale hanno eseguito oltre 60 perquisizioni domiciliari in 23 città italiane. Tra queste Milano, Monza, Roma, Torino, Bologna, Cagliari e Napoli. Misure nei confronti di soggetti sospettati di aver incitato alla violenza nelle chat o di aver pianificato aggressioni e danneggiamenti.

Gli accertamenti, secondo indiscrezioni non ancora confermate, stanno riguardando anche soggetti minorenni tracciati nelle reti di messaggistica.

Il contrasto alla regia digitale

Elemento cruciale dell’indagine è il monitoraggio costante delle piattaforme social (come Instagram, Telegram e WhatsApp), impiegate per organizzare attacchi lampo, promuovere saccheggi e diffondere notizie false atte ad alimentare la tensione.

La Polizia Cyber e la Sezione Antiterrorismo, collaborando con i gestori dei social e ottenendo il tracciamento degli indirizzi IP da Meta, lavorano sui promotori dei canali di protesta suscettibili di essere infiltrati da frange violente.

La Folgore resta a Milano – ore 14.30

I 500 parà della Folgore resteranno a Milano fino al 31 marzo in ausilio delle forze dell’ordine. Solo pochi giorni fa, il sindaco Beppe Sala aveva apprezzato la misura. “A volte nella mia parte politica c’è un po’ di benaltrismo”, aveva detto ospite di Otto e mezzo su La7.

C’era – sottolineava – chi dice “i militari sì, ma perché non ci sono altre forze dell’ordine? Perché non ci sono. I militari sì, ma forse è meglio 500 educatori sociali. E vuole che io non lo sappia? Il problema era tamponare immediatamente, perché un altro weekend così in città avrebbe fatto molto male. Quindi io rivendico la mia posizione”.

Roma, la Questura valuta i fogli di via – ore 15.30

Sono in tutto 369 i giovani identificati a margine delle manifestazioni in forma di corteo non preavvisate svoltesi ieri sera a Roma. Di questi, sette sono stati denunciati. Due, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, due per travisamento in luogo pubblico e porto di oggetti atti ad offendere, uno per blocco stradale, uno per porto di oggetti atti ad offendere e uno per travisamento in luogo pubblico.

La posizione di tutti gli identificati è attualmente al vaglio dei competenti uffici della Questura di Roma.

Saranno inoltre contestate le relative violazioni amministrative per l’interruzione della circolazione stradale e tranviaria provocata dal blocco attuato in viale Aventino. Qui, una parte degli identificati si era seduta sulla carreggiata con l’obiettivo di rallentare o impedire le attività di identificazione.

Sono inoltre in corso interlocuzioni con Atac per quantificare la durata dell’interruzione del servizio, elemento ritenuto utile ai fini della contestazione del reato di blocco stradale e delle relative sanzioni.

Poiché numerosi identificati risultano provenire da altre città e province italiane, la divisione anticrimine della questura di Roma ha avviato un’istruttoria finalizzata all’eventuale adozione di fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Roma. La durata del provvedimento sarà valutata caso per caso, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.