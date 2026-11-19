Cultura & Spettacolo

Ballando: il caso D’Urso Mariotto divide la giuria

di Redazione - 19 Novembre 2026

di MATTEO BARONE

Barbara D’Urso sembrava aver chiesto la testa di Guillermo Mariotto. E già qui ci sarebbe parecchio da discutere, perché a Ballando con le stelle un giudice vorrebbe decidere chi possa sedersi sulla poltrona accanto alla sua. Ma poi si è spiegata. Al tg, nientemeno.

Mariotto ha fatto una figura non nobilissima, certamente, ma da qui a pretenderne l’allontanamento ce ne corre. Soprattutto considerando che parliamo di uno dei volti storici del programma, presente fin dalla prima edizione. La faccenda nasce da un siparietto infelice in cui lo stilista ha rivolto una boccetta di profumo a Barbara d’Urso durante la diretta, dopo averla accusata di essere falsa. Un gesto che ha provocato la reazione indignata della conduttrice, arrivata a porre un ultimatum davanti alle telecamere. O lei o lui.

Che Barbara abbia diritto di sentirsi offesa è sacrosanto ma mettere Milly Carlucci nella condizione di scegliere tra due persone che ha voluto nel cast forse è un po’ troppo anche per Carmelita, che forse ha ridimensionato le sue richieste, che di certo, davanti alle telecamere del tg ha voluto chiarire a scanso di equivoci. Mariotto, con le sue intemperanze, appartiene alla storia di Ballando. Milly lo ha difeso e rimproverato più volte. Sarebbe curioso scoprire che dopo vent’anni sia diventato improvvisamente incompatibile con il programma. La Carlucci ha cercato di ricucire lo strappo, ricordando che Mariotto si è scusato. Barbara, intanto, ha raccontato di essersi sentita aggredita e poco protetta.

Vedremo quindi sabato 21 che aria tirerà tra poltrone e palette, bandite, probabilmente, boccette.

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