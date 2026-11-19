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“Liberi di scegliere”, Colosimo: “Spezzare l’eredità mafiosa per salvare il futuro dei minori”

La presidente della Commissione Antimafia difende la legge dedicata alla tutela dei figli delle famiglie criminali

di Mauro Trieste - 19 Novembre 2026

La lotta alle mafie deve partire anche dalla protezione dei minori cresciuti nei contesti criminali. È il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, intervenuta al convegno del Csm dedicato alla tutela dei minori nel contrasto alla criminalità organizzata. Al centro dell’intervento la legge “Liberi di scegliere”, nata per offrire strumenti concreti ai ragazzi esposti all’influenza delle organizzazioni mafiose.

Secondo Colosimo, il provvedimento traduce la cultura della prevenzione in misure normative stabili capaci di incidere sui meccanismi che alimentano la riproduzione del fenomeno mafioso. “In alcuni territori avere un determinato cognome equivale a ereditare un dna mafioso”, ha affermato, spiegando che uno Stato di diritto non può accettare che il destino di un minore sia segnato dall’appartenenza familiare.

Nessun automatismo, ma tutela a 360 gradi

La presidente dell’Antimafia ha precisato che la legge non introduce interventi automatici. L’azione dello Stato, ha ricordato, è possibile solo in presenza di una situazione “concreta, grave e attuale” di pregiudizio per il minore. Tuttavia, quando il contesto familiare si trasforma in uno strumento di condizionamento criminale e compromette la crescita del ragazzo, può scattare l’allontanamento e la sospensione della responsabilità genitoriale.

Il provvedimento guarda anche alle madri che chiedono sostegno per sottrarre i figli all’influenza mafiosa e amplia la tutela ai giovani adulti fino a 25 anni. L’obiettivo, ha concluso Colosimo, è superare la frammentazione degli interventi e costruire attorno ai ragazzi un vero “cordone di sicurezza” istituzionale, capace di proteggerli integralmente dal contesto criminale e offrire loro un’alternativa di vita.

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