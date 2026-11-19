Attualità

Lutto nel giornalismo: è morto Piero Vigorelli, dal Messaggero alla tv una vita da cronista

di Priscilla Rucco - 19 Novembre 2026

Il giornalismo italiano perde una delle sue figure più eclettiche. Piero Vigorelli è morto nella serata di mercoledì 18 novembre, a 82 anni. A darne notizia è stata la famiglia, che ha voluto ricordare come se ne sia andato lontano dalla sua amata Ponza, l’isola che aveva scelto come casa e che aveva anche amministrato da sindaco. Cronista, inviato, conduttore e dirigente, ha attraversato oltre quarant’anni di informazione passando dalla carta stampata alla televisione, dal servizio pubblico alla tv commerciale.

Dalla carta stampata a Parigi

Nato il 15 giugno 1944 a Zugo, in Svizzera, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista. Giovanissimo, aveva coltivato la passione politica nel movimento giovanile socialista, scrivendo per il settimanale L’Opinione. Poi Tempo illustrato, dove si era formato come praticante occupandosi anche di inchieste sulla mafia; nel 1970 una sua intervista sulle prospettive di pace di Sadat, appena succeduto a Nasser alla guida dell’Egitto, ebbe eco internazionale. Nel 1974 l’ingresso al Messaggero, dove sarebbe rimasto fino al 1989: cronista, giornalista parlamentare, inviato e, negli ultimi cinque anni, corrispondente da Parigi.

Dalla Rai a Mediaset

Il passaggio alla televisione segna la seconda parte della sua carriera; in Rai firmò programmi come Detto tra noi e, nel 1990, su Raidue, ideò e condusse La vita in diretta, destinata a diventare uno dei format più longevi della Rai. Dal 1994 al 1996 diresse la Testata giornalistica regionale, dove assunse circa 150 giornalisti e introdusse una terza edizione del Tg. Nel 1997 approdò a Mediaset come vicedirettore di Videonews e poi del Tg5, guidando anche la redazione milanese del telegiornale e, per due volte, Verissimo. Portano la sua firma trasmissioni dedicate a politica e giustizia come Parlamento In, Super partes e Lex, oltre a Miracoli, il programma di Rete 4 sui temi della fede da cui nacquero anche due libri. Dal 2010 al 2013 fu presidente di Telecom Italia Media Broadcasting. Fu inoltre vicesegretario nazionale della Federazione nazionale della stampa.

Il sindaco “forestiero”

A Ponza era legato da circa quarantacinque anni. Nel maggio 2012 ne divenne sindaco, primo amministratore non nato sull’isola, e guidò il Comune fino al 2017, puntando tra l’altro su una nuova centrale elettrica. L’attuale primo cittadino, Francesco Ambrosino, lo ha salutato augurandogli che il mare della sua isola lo accompagni per sempre.

Un mestiere senza confini

La sua storia racconta una stagione in cui il giornalista poteva essere insieme cronista e corrispondente, autore televisivo e dirigente, sindacalista e amministratore. Una carriera segnata dalla curiosità e dall’idea che l’informazione debba arrivare a tutti, anche attraverso il linguaggio popolare della televisione, quella di qualità.

PER TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’