Politica

Libri digitali, Tajani smorza i toni: “Maggioranza non c’entra, Meloni sapeva”

Il vicepremier prova a ricomporre l'incidente al Senato

di Martino Tursi - 19 Novembre 2026

Il voto di Forza Italia contro l’emendamento sui libri digitali “non centra con la tenuta della maggioranza”: lo dice chiaro e forte il vicepremier Antonio Tajani. Che, da Napoli dove ha tenuto un punto stampa a margine dei Med Dialogues a Palazzo Reale, ha commentato la questione che ha inasprito i rapporti tra Fi e Fratelli d’Italia. L’obiettivo di Tajani è “normalizzare” la vicenda e farla passare come una ordinaria questione di dialettica interna alla maggioranza.

Tajani: voto sui libri? “Non impatta sulla maggioranza”

Le parole di Tajani: “Noi come Forza Italia abbiamo votato contro un emendamento di un partito della maggioranza che non condividevamo nel merito perché abbiamo ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell’editoria che è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale, tutto qua”. E ancora. “Non era un emendamento del governo – ha sottolineato Tajani – era un emendamento di un partito presentato in parlamento”. Ognuno per sé, l’esecutivo per tutti.

La versione di Fi: “Meloni sapeva”

Tajani ha poi spiegato che “siamo partiti diversi dal centrodestra, può capitare che un partito non voti il nostro emendamento e noi non ne votiamo un altro, non c’entra niente la tenuta la maggioranza”. E ha sottolineato che “non c’entra niente il provvedimento in sé sulla scuola che voteremo, c’è soltanto una differenza di opinione e ripeto, siamo tre partiti diversi e abbiamo idee diverse su alcune questioni”. Quindi l’ultima precisazione. “Non c’entra il governo, non c’entra niente, è un emendamento parlamentare che noi non condividevamo perché ci siamo fatti carico del grido di dolore di un settore importante che è quello dell’editoria e ne abbiamo dato conto, abbiamo avvisato in anticipo che avremmo votato contro lo sapevano tutti. La Premier lo sapeva”.

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