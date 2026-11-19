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Le ragioni dell’addio nell’ultima lettera delle gemelle Kessler

Un anno fa la scomparsa delle showgirl: ecco perché fecero ricorso al suicidio assistito

di Maria Graziosi - 19 Novembre 2026

A un anno di distanza dalla morte, avvenuta il 17 novembre del 2025 a Gruenwald, in casa loro, la Bild ha pubblicato la lettera d’addio delle gemelle Alice ed Ellen Kessler. Che hanno deciso di far ricorso al suicidio assistito. E hanno spiegato agli amici le ragioni della loro scelta. Il documento è stato pubblicato dal quotidiano tedesco proprio in occasione del primo anniversario dalla loro scomparsa. “Cari amici, ci dispiace aver intrapreso questa strada. Ma, a causa delle limitazioni imposte dalle nostre condizioni di salute, non avevamo più qualità di vita”.

La lettera d’addio delle gemelle Kessler

La lettera d’addio delle gemelle Kessler, con ogni probabilità materialmente scritta da Alice, prosegue. “Oltre ai problemi cardiaci, avevamo perso anche il senso del gusto e dell’olfatto. Inoltre, Ellen ha avuto un infarto del tronco encefalico. Eravamo quindi arrivate a un punto molto difficile. Essendo venute al mondo insieme, desideravamo lasciarlo nello stesso modo”. Il saluto finale: “Ci vediamo sulla nuvola numero sette”. Non prima, però, di aver ringraziato chi ha messo a loro disposizione gli strumenti per andarsene dal mondo nella convinzione che ciò abbia risparmiato loro ulteriori sofferenze.

Un gioiello e una richiesta

Le gemelle Kessler, la sera prima di morire, avrebbero imbucato la lettera nelle cassette postali dei loro amici. Insieme a un gioiello, uno per ognuno. La richiesta, a tutti e da tutti rispettata, è stata quella di leggere il contenuto della missiva ma di non renderla pubblica per un anno. Così è stato. Tra le destinatarie figurava la cantante e attrice Bibi Johns, che, a 97 anni, ha raccontato proprio alla Bild di aver appreso la notizia della morte delle amiche dalla radio. La villa delle gemelle, costruita appositamente per loro e composta da due ali speculari, adesso è in vendita. Il ricavato, insieme al patrimonio finanziario accumulato saranno destinati agli eredi indicati dalle sorelle. Tra questi l’Unicef, la fondazione per i ciechi CBM e la Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti.