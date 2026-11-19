Economia

Come combattere l’usura? Gli aiuti Mef a famiglie e pmi

I Confidi potranno erogare fino a 40mila euro

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Fondo antiusura: il Mef stanzia 28,5 milioni di euro a tutela di famiglie e pmi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha destinato le risorse al Fondo per la prevenzione dell’usura. Varato un pacchetto di misure per sostenere le famiglie e le piccole imprese in temporanea difficoltà economica.

Usura, quali novità per famiglie e pmi?

La principale novità riguarda i Confidi accreditati. Sono abilitati a erogare finanziamenti diretti fino a 40mila euro a favore di microimprese e professionisti a rischio usura. In particolare, a chi riscontra ostacoli nell’accesso ai canali bancari tradizionali. Ciascuna operazione vedrà i Confidi partecipare con almeno il 20% di risorse proprie.

Per le famiglie, la gestione delle garanzie e dei piccoli prestiti per prevenire il sovraindebitamento resta in capo alle Fondazioni e alle Associazioni antiusura iscritte negli elenchi del Ministero.

Cosa prevede il provvedimento?

La misura introduce costi fortemente calmierati, fissando la commissione massima allo 0,50% dell’importo accordato. Vengono inoltre stabiliti criteri di trasparenza rigorosi, la digitalizzazione delle pratiche e l’impignorabilità dei fondi pubblici gestiti.

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