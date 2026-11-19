Politica

Milano 2027, la ricetta di Burgio con Futuro Nazionale

L'intervista del generale dei carabinieri a L'identità

di Angelo Vitale - 19 Novembre 2026

Il generale Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano del partito Futuro nazionale guidato da Roberto Vannacci

La corsa per Palazzo Marino 2027 è partita da tempo. Schierato da Roberto Vannacci per Futuro Nazionale nella corsa a sindaco, il generale dei carabinieri Carmelo Burgio si propone con il rigore del servitore dello Stato. In questa intervista risponde senza filtri sulla sua visione per Milano.

La sua storia mette inevitabilmente la sicurezza al centro delle urgenze. Quali necessità e quali soluzioni?

«Ritengo la cosa un luogo comune, magari favorito dal fatto che per le statistiche e i media la priorità dei milanesi sia la sicurezza. Ad ogni modo, Milano ha bisogno di un sindaco che operi al fianco delle istituzioni dello Stato preposte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Niente “non è opportuno” o “non era il caso” quindi, il leitmotiv delle giunte di sinistra e dell’attuale sindaco. Prioritario, estendere il controllo sulle pratiche illecite dei nomadi e dei maranza. Utile sfruttare la tecnologia con droni, illuminazione, app dedicate per individuare i percorsi più sicuri e aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici. Da incoraggiare la “sicurezza partecipata”. Non “ronde”, come criminalizzato dalla sinistra, ma passeggiate di persone perbene per riconquistare il territorio».

Ma non si governa unicamente con la prevenzione. In che modo intende affrontare le altre urgenze della città, dalla macchina amministrativa ai servizi di prossimità per i quartieri?

«Applicando la legge. Cosa che con i troppi distinguo e “non è opportuno” non avviene. Vanno eliminati gli “insoluti” di chi non paga lo stallo ai mercati, alla mensa scolastica o il biglietto sui mezzi pubblici. Per non parlare delle bollette mai incassate dai Centri Sociali, cui però l’attuale giunta cerca di dare gratis un’altra sede, non contenta dell’insoluto consolidato. Rammentando che esiste un regolamento che obbliga chi opera per la Pa a comportamenti virtuosi e corretti verso l’utenza. Stimolando una revisione del sistema dei sussidi, oggettivamente squilibrato a favore di immigrati che “per tradizione” non mandano al lavoro le mogli e percepiscono sussidi. Cosa che va benissimo, visto che sostituiscono il secondo stipendio e non contribuiscono a sollevare l’Isee, garantendo ulteriori benefit. Dedicando risorse allo sport e al verde, privilegiando i municipi periferici. E mettendo da parte per i finanziamenti il Municipio 1, che fin troppo ha avuto. Intervenendo sulla mobilità attraverso l’estensione degli orari della metro, l’eliminazione di piazze tattiche o Ztl “trappola”, nonché ciclabili omicide o impeditive per il transito dei mezzi di soccorso. Eliminando le aree B e C, che escludono tanti cittadini dal centro».

All’interno dell’area politica milanese di FN sembrano emerse perplessità e polemiche. Come risponde?

«Ogni formazione politica ha sempre le sue dialettiche. Ma a Milano non vedo fratture particolari. Rimango dell’idea che nostalgie e estremismi siano fuori luogo. Non potrei avere nostalgia di forme di governo che hanno portato alla distruzione dell’Italia, ritengo assurdo esaminare un’azione politica senza far ricorso a una visione globale. Possono essere accettati spunti da qualsiasi modello, di destra e di sinistra ma le nostalgie non mi appartengono. Le polemiche? A volte i dissapori derivano da ambizioni non soddisfatte ma non mi curo di “solisti” che si accreditano di poteri e responsabilità conferite loro dalla stampa a caccia di indiscrezioni».

Ha talvolta tenuto a distinguere il suo stile dai toni più sferzanti di Roberto Vannacci, dimostrando una sua personale autonomia di giudizio. La sua candidatura è un percorso destinato ad andare fino in fondo o una pedina di confronto per ricompattare il centrodestra?

«Dipende da come si porranno a livello nazionale le diverse formazioni politiche di destra e centrodestra. La disponibilità a allearsi e sostenersi da parte di FN esiste, e in politica “mai dire mai”. Credo sia il motto più corretto».

Milano ha finora attratto capitali internazionali mostrando però il fianco a costi della vita insostenibili, emergenza abitativa e a una sorta di delega ai grandi fondi speculativi stranieri. Qual è la sua ricetta?

«La piega presa dagli eventi non deve indurre a false speranze e roboanti proclami. Se poi vogliamo prendere in giro l’elettore, nulla contro. Ma non gradisco partecipare alla competizione. Possiamo riequilibrare la macchina degli aiuti sociali, che cura prevalentemente gli stranieri, restituire spazi al commercio al dettaglio, autorizzare a costruire solo a condizione che si venda a prezzi accessibili al ceto medio, non di più».

Una legge speciale per Milano?

«La Città Metropolitana è un’istituzione che rasenta l’incostituzionalità. Anzi, come tale è stata giudicata, mi pare. Con un sindaco eletto dalla metà della popolazione, e l’altra metà che di regola ha espresso un voto di segno opposto e ha il solo torto di essere suddivisa in tanti comuni di minori dimensioni. Prima di tutto va riequilibrata questa situazione. Di certo norme speciali possono anche servire, ma ritengo che se utilizzate dalla sinistra serviranno solo a creare nuove sperequazioni e spese improbabili, in un delirio green. Potevano chiedere a coloro che venivano dall’estero per costruire, degli oneri d’urbanizzazione cospicui. Potevano evitare il proliferare dei mancati incassi di crediti insoluti. Facile chiedere, e continuare a dilapidare e spendere male».