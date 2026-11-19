Economia

La Bce non si espone sul contributo chiesto alle banche in Manovra

Il dribbling di Claudia Buch mentre la tensione si fa sempre più alta

di Cristiana Flaminio - 19 Novembre 2026

Nessun commento (almeno per ora) dalla Bce sul contributo richiesto alle banche dal governo in Manovra. A domanda diretta, la presidente del ramo vigilanza dell’Eurotower, Claudia Buch, s’è limitata a glissare asserendo di non essere a conoscenza dei dettagli della Legge di bilancio italiana. Tuttavia ha pure spiegato che la “resilienza” delle banche rimane forte e che il tema del contributo non la mette in discussione. E che, anzi, non riguarda la vicenda.

La Bce glissa sul contributo chiesto alle banche in Manovra

Buch ha dribblato con l’eleganza di un’ala destra di tanti anni fa le domande giunte dalla platea dei giornalisti. “Temo che sappiate molto meglio di me i dettagli sulla manovra di bilancio dell’Italia, quindi non posso commentare su questo specifico aspetto”. Dunque ha ribadito. “In generale la Bce ha assunto una linea sulle tasse delle banche e sugli utili delle banche decisi da diversi Paesi e potete trovare i nostri pareri sul sito della Bce”. Ciò in pratica significa che “fondamentalmente diciamo che la Bce non è l’autorità fiscale, quindi non possiamo commentare sul fisco, ma su questioni che sono rilevanti per noi come la resilienza: devono essere tenute in conto. Ma questo – ha ribadito – non riguarda questo specifico caso”.

Lo scontro sta per esplodere

La Bce glissa, ma tra banche e governo sul tema del contributo è guerra. E presto potrebbe essere guerreggiata, aperta. Si giocherà a colpi di ricorsi giudiziari. Si dice, sempre meno a mezza bocca, che le banche sarebbero disposte a proporre un ricorso direttamente alla Corte costituzionale. Insomma, la vicenda dovrà andare davanti ai magistrati più alti. Per chiarire in punta di diritto, sostanziale in questo caso, il grande vulnus che si è venuto a creare nel Paese. Una frattura che è sul punto di esplodere e su cui nessuno sembra in grado di poter intervenire.

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