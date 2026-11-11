Esteri

Incursioni dei droni, scatta l’allarme aereo in Lituania

In volo i caccia della Nato. Nottata ad alta tensione nel Baltico

di Cristiana Flaminio - 11 Novembre 2026

Le incursioni dei droni hanno fatto scattare, per ben due volte, l’allarme aereo in Lituania: in volo i caccia della Nato. Tutto si è risolto, sostanzialmente, con una sorta di nulla di fatto. I droni hanno lasciato lo spazio aereo lituano, gli aerei dell’Alleanza Atlantica sono rientrati alla base. Ma quella che si è vissuta nei cieli di Vilnius è stata una nottata ad alta tensione. Caratterizzata dallo scattare di ben due allarmi aerei. Il primo di colore giallo, il secondo addirittura rosso.

Allarme aereo in Lituania

Il primo allarme aereo è scattato nell’area della capitale della Lituania, Vilnius e la regione di Utena. Erano da poco passate le 23. Intorno alla mezzanotte, è stato revocato. Ma la situazione era tutt’altro che tranquilla. Da lì a poco infatti ne è scattato un altro classificato come rosso. Dapprima nella sola Alytus, poi esteso all’intero territorio centrale e settentrionale del Paese baltico. Prima giallo, poi rosso. Ai residenti è stato chiesto di trovare rifugio e mettersi al riparo.

I droni in Bielorussia

A spiegare la situazione Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale per la gestione delle crisi. Le prime ricostruzioni parlavano di tre droni in volo sulla Bielorussia. Nessuno, però, ha violato lo spazio aereo della Lituania dove era scattato l’allarme. Nel secondo caso, invece, per le ricostruzioni uno dei droni potrebbe aver attraversato brevemente il confine con la Polonia prima di virare a nord e sorvolare le regioni di Marijampolė, Kaunas e Panevėžys. Ha lasciato lo spazio aereo lituano nei pressi di Pasvalys.

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