Attualità

Settantadue ore di buon senso

di Alberto Filippi - 12 Novembre 2026

Il 3 novembre scorso la Commissione europea ha pubblicato le sue linee guida sulla preparazione delle famiglie a possibili situazioni di emergenza.

Il succo è che ognuno deve essere in grado di cavarsela da solo per le prime 72 ore di una crisi: senza corrente, senza acqua dal rubinetto, senza supermercati e senza nessuno che venga a bussare alla porta. Servono acqua, cibo a lunga conservazione, medicine, una torcia, una radio a pile. E, aggiungono in tanti, un po’ di contanti. Sono consigli e non obblighi, d’accordo. Ma è curioso che a darli sia la stessa Europa che da anni ci spinge a pagare tutto con la carta, perfino il caffè.

Il contante è proprio la parte che nessuno spiega. Se salta la corrente, i bancomat si spengono e i POS diventano soprammobili. In quel momento la carta di credito vale quanto un biglietto da visita, e i soldi nel cassetto diventano l’unica banca ancora aperta. Chi era in Spagna o in Portogallo durante il grande blackout di aprile 2025 lo ha visto con i propri occhi: file davanti ai negozi, casse ferme, e chi aveva qualche banconota in tasca si è portato a casa il pane.

La commissaria Ue per la Preparazione e la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, che ha firmato il vademecum, ha detto che non siamo in guerra ma non siamo nemmeno in pace: siamo nella zona grigia, e lì la prima cosa a cadere è la rete elettrica. Intanto il Regno Unito chiede ai cittadini scorte d’acqua, cibo, torce e contanti, il Giappone tre giorni di autonomia e possibilmente una settimana, la Svezia una settimana intera. E l’Italia? La Protezione civile ha le sue linee guida, ma nessuno è venuto a dirci cosa tenere in casa.

C’è però un fatto nuovo.

Questi messaggi non girano più solo sui social, dove ognuno dice tutto e il contrario di tutto. Ultimamente arrivano anche dalle trasmissioni televisive nazionali, in prima serata, con tono pacato e lo sguardo serio. E i nostri vecchi dicevano che quando la campana comincia a suonare, prima o poi la messa si fa.

Non si tratta di farsi prendere dal panico né di trasformare il garage in un bunker. Si tratta di buon senso, quello che le nostre nonne avevano senza bisogno di una circolare di Bruxelles: in dispensa c’era sempre qualcosa, in cantina c’erano le candele, nel cassetto c’era qualche lira per le emergenze. Lo chiamavano semplicemente essere previdenti.

Una cassa d’acqua, qualche scatoletta, le medicine di cui abbiamo bisogno, una radio a pile e un po’ di contanti non costano molto, non fanno male a nessuno e non scadono domani. Se non servirà, meglio così. Se servirà, non saremo quelli in fila davanti a un bancomat spento.

Resta una domanda, e la giro a voi lettori. Se l’Europa ci chiede di essere pronti a cavarcela da soli, cosa sa che noi non sappiamo? Scrivetemelo, perché su questo è il caso di parlarne prima che la campana smetta di suonare.

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