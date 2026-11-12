Economia

Carburanti, il ribasso dei prezzi di benzina e gasolio

Il gpl e il metano proseguono la loro traiettoria in aumento

di Daniel Walker - 12 Novembre 2026

Continuano le oscillazioni dei prezzi dei carburanti, con una tendenza generale al ribasso che interessa soprattutto la benzina e il gasolio. Secondo le rilevazioni diffuse da Staffetta Quotidiana, la spinta verso il basso è stata innescata dalla mossa iniziale di Eni. Ad essa hanno fatto seguito i tagli sui listini consigliati praticati dalle altre principali compagnie, tra cui IP, Q8 e Tamoil.

I ribassi dei carburanti

Quelli più consistenti interessano la benzina, mentre il diesel mostra una flessione più contenuta. Sulla rete stradale nazionale, la benzina in modalità self service registra un valore medio pari a 1,978 euro al litro (-16 millesimi rispetto a ieri). Il gasolio al self si attesta a 2,218 euro al litro (-7 millesimi).

Sulla rete autostradale, i prezzi medi per il self service scendono a 2,010 euro al litro per la benzina e a 2,277 euro al litro per il gasolio.

Salgono metano e gpl

In netto contrasto con l’andamento dei carburanti tradizionali si muovono invece le quotazioni dei gas. Il gpl e il metano proseguono la loro traiettoria in aumento, segnando rincari sia sulla rete stradale sia su quella autostradale.

Nel frattempo, sui mercati petroliferi internazionali, questa mattina un primo rimbalzo delle quotazioni di benzina e gasolio, giunto al termine di due giornate consecutive di scivoloni sui listini.