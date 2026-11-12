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Mattarella ricorda Nassiriya e i caduti nelle missioni di pace: “La Repubblica non dimentica”

Nel 23° anniversario della strage di Nassiriya, il Capo dello Stato rende omaggio ai militari e ai civili morti al servizio della pace

di Mauro Trieste - 12 Novembre 2026

Nel giorno dedicato al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato l’omaggio della nazione a quanti hanno perso la vita nelle operazioni di stabilizzazione delle aree di crisi e nella risoluzione dei conflitti. Nel messaggio inviato al ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo dello Stato ha ricordato il 23° anniversario della strage di Nassiriya, sottolineando il sacrificio di donne e uomini che hanno servito “la causa dei diritti dei popoli nella loro aspirazione alla pace”.

Mattarella ha rivolto inoltre un pensiero ai quattro militari dell’Esercito e del Corpo della Croce Rossa italiana morti in Bosnia-Erzegovina durante il servizio, esprimendo vicinanza ai feriti e alle famiglie colpite dalla tragedia.

Nel suo messaggio, il presidente ha ribadito il valore dell’impegno italiano nelle missioni internazionali, definendolo una testimonianza concreta del contributo del Paese alla sicurezza collettiva e al contrasto degli orrori della guerra. “Il dispiegamento dei nostri contingenti” e il sostegno alle iniziative promosse sotto l’egida di Nazioni Unite e Unione europea, ha osservato, confermano la volontà dell’Italia di difendere pace, multilateralismo e dignità umana. Un impegno che, ha concluso Sergio Mattarella, proseguirà nel rispetto del diritto internazionale e della tradizionale missione di dialogo e cooperazione della Repubblica.

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