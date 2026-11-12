Economia

Legge di bilancio e fiscalità invisibile

di Riccardo Pedrizzi - 12 Novembre 2026

Pochi si sono accorti che nella legge di Bilancio all’esame del Parlamento c’è quella che potremmo definire una “fiscalità invisibile”, cioè quei provvedimenti che in maniera non troppo evidente, qualche volta addirittura surrettiziamente, celano incrementi di tassazione, ovvero oneri a carico di utenti e consumatori, nel momento in cui ci si avvale di servizi o si acquista un prodotto od un bene.

È il caso, ad esempio, della fornitura dell’energia elettrica, dell’acquisto di tabacchi e dell’incremento del costo delle singole puntate effettuate sulle slot videolottery.

Per quanto riguarda “la luce”, la manovra prevede che una parte degli aiuti alle imprese contro il caro energia sia finanziata ricorrendo agli oneri di sistema presenti in tutte o quasi le bollette. Si tratta di un prelievo aggiuntivo che potrebbe arrivare anche fino a 100 euro a utenza, Iva inclusa, che potrà e dovrà garantire ricavi per 2,6 miliardi di euro nel biennio 2029-2030: 1,4 miliardi nel primo anno e 1,2 miliardi nel secondo. Tutti questi miliardi usciranno dalle tasche dei consumatori.

La tassa sui tabacchi

L’altra tassa che viene ad anticipare gli aumenti delle accise al 1 luglio 2027, che erano già programmati per il 2028 è quella sui tabacchi. Per le sigarette significa un doppio rincaro nell’arco dello stesso anno e l’aumento complessivo potrebbe essere tra i 40 e i 50 centesimi a pacchetto. La relazione tecnica stima risorse aggiuntive per circa 112 milioni.

Per il gioco d’azzardo, oltre all’aumento del prelievo erariale unico (PREU) sulle giocate che passa dal 24 al 25% per le slot e dall’8,6 al 9,6% per le videolottery, il Governo ha incrementato anche la singola puntata che è passata da uno a due euro, che naturalmente va a carico del giocatore che però potrà consolarsi con una vincita più elevata che passa da 100 a 200 euro.

Solo nei giochi pubblici legali con tutti questi “piccoli” aggiustamenti, si fa per dire, la legge di Bilancio conta di ricavare oltre 1,1 miliardi di euro, una parte dei quali a carico dei singoli consumatori, con un effetto “ribaltamento” che porterà in sostanza ad un aumento della pressione fiscale… in maniera più o meno occulta e indolore.

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