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Allarme terrorismo negli Usa: Fbi e Homeland Security avvertono il settore aereo

Segnalata la diffusione di messaggi jihadisti che elogiano il tentato dirottamento del volo Flydubai per Tel Aviv e invitano a emularlo

di Ernesto Ferrante - 21 Novembre 2026

Le principali agenzie di sicurezza statunitensi hanno lanciato un nuovo allarme al settore dell’aviazione civile. Secondo quanto riferito dalla CNN, l’Fbi, il Dipartimento per la Sicurezza Interna (Dhs) e la Transportation Security Administration (Tsa) hanno diffuso un rapporto informativo destinato a compagnie aeree, operatori del trasporto merci e aeroporti, dopo la comparsa di messaggi online riconducibili ad ambienti jihadisti che esaltano il tentato dirottamento di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv avvenuto lo scorso settembre.

Nessuna minaccia specifica e credibile, ma cresce l’attenzione

Nel documento, ottenuto dall’emittente americana, si afferma che affiliati e sostenitori di Al Qaeda hanno diffuso “numerosi messaggi” nei quali vengono lodate le azioni dei responsabili e incoraggiati attacchi analoghi contro interessi statunitensi, israeliani ed ebraici. L’avviso si inserisce nel quadro del costante monitoraggio delle minacce rivolte alle infrastrutture di trasporto, considerate da anni tra gli obiettivi sensibili della propaganda terroristica.

Fonti delle forze dell’ordine citate dalla CNN precisano tuttavia che al momento non esistono minacce specifiche o credibili contro l’aviazione civile americana. Il rapporto rientra nelle procedure di condivisione preventiva delle informazioni tra intelligence e operatori privati, adottate per rafforzare la vigilanza in una fase di persistente tensione sul fronte della sicurezza internazionale.

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