Esteri

Un traguardo sempre più lontano

di Ernesto Ferrante - 21 Novembre 2026

È nei momenti in cui la pace sembra affacciarsi all’orizzonte che la guerra rivela la propria natura più brutale. Le parole pronunciate da Steve Witkoff dopo il vertice di Berlino avrebbero dovuto alimentare la prospettiva di un negoziato. Hanno invece finito per evidenziare, ancora una volta, quanto il traguardo resti lontano. Da una parte c’è Washington, che continua a parlare di una pace capace di garantire la sovranità ucraina e la stabilità europea. Dall’altra c’è Mosca, che attraverso Sergej Ryabkov ha immediatamente ridimensionato qualsiasi entusiasmo. L’apertura di Vladimir Putin agli europei non significa affatto che l’Europa siederà al tavolo che conta. Per il Cremlino il futuro dell’Ucraina continua a essere una questione da discutere essenzialmente con gli Stati Uniti, mentre agli europei verrebbe affidato un ruolo secondario, quasi notarile.

Ancora più eloquente è stata la chiusura sulle garanzie di sicurezza per Kiev. La Russia non respinge soltanto l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Rispedisce al mittente anche qualsiasi formula che possa assomigliare a una tutela occidentale permanente.

La Francia ha ricordato che garanzie modellate sull’articolo 5 equivalgono sostanzialmente a un ingresso dell’Ucraina nell’universo politico e militare dell’Alleanza Atlantica. Ma soprattutto ha rilanciato una questione sempre più evidente. L’Europa teme di essere esclusa dalle decisioni che riguardano la propria sicurezza. Dietro le formule diplomatiche emerge il sospetto che americani e russi possano tornare a discutere direttamente degli equilibri del continente, relegando Bruxelles al ruolo di semplice spettatore.

La guerra infuria

Nel frattempo il fronte ha ripreso a dettare legge. Il nuovo attacco ucraino contro il ponte di Crimea, infrastruttura cruciale per la logistica russa, ha provocato una risposta durissima. Oltre 110 missili e circa 400 droni si sono abbattuti sull’Ucraina. Volodymyr Zelensky ha parlato di uno dei più grandi bombardamenti dall’inizio della guerra. È una dinamica che si ripete ormai con impressionante regolarità. Ogni volta che si apre uno spiraglio negoziale, una delle parti sente il bisogno di dimostrare sul campo la propria forza. Come se la diplomazia non fosse il luogo in cui chiudere il conflitto, ma soltanto un altro strumento attraverso cui preparare il confronto successivo.

Volenterosi e guerrafondai

L’escalation ha avuto effetti anche oltre i confini ucraini. Il missile da crociera russo Kh-101 precipitato in Polonia, insieme ad altri vettori sconfinati oltre frontiera, ha riportato al centro il rischio di incidenti potenzialmente incontrollabili. Ancora più significativo il luogo in cui è caduto. A circa cento chilometri dalle esercitazioni della Coalizione dei Volenterosi, impegnata a preparare scenari futuri per l’Ucraina. Donald Tusk ha reagito parlando di “provocazione” e chiedendo un immediato rafforzamento delle difese Nato sul fianco orientale. Una mossa prevedibile, ma che va letta anche alla luce della difficile situazione politica interna polacca. Lo scontro con il presidente Karol Nawrocki spinge il premier a occupare stabilmente il terreno della fermezza assoluta verso la Federazione russa. Da mesi Tusk utilizza un linguaggio sempre più assertivo, contribuendo ad alimentare quel clima di mobilitazione permanente che ormai caratterizza una parte crescente del dibattito europeo.

Le liste di proscrizione che l’Ue finge di non vedere

Eppure il passaggio più inquietante delle ultime ore riguarda Myrotvorets, il controverso sito ucraino che cataloga politici, giornalisti e personalità considerate nemiche dell’Ucraina e che ha inserito nelle proprie liste esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle. La replica di Matteo Salvini è stata durissima. E, al netto delle appartenenze politiche, solleva una questione difficilmente aggirabile. Se l’Europa sostiene di combattere per la difesa di principi democratici, come può accettare l’esistenza di piattaforme che catalogano cittadini e rappresentanti eletti come nemici politici? Il vicepremier non si è limitato a chiedere chiarimenti. Ha sollecitato la chiusura del sito, definendolo incompatibile con i valori che l’Occidente afferma di voler difendere.

La risposta dell’ambasciata ucraina in Italia è apparsa debole. Kiev ha precisato che Myrotvorets non appartiene allo Stato e non ne rappresenta le posizioni ufficiali. Una formula burocratica che, tuttavia, evita di affrontare il punto centrale. A sottolinearlo, con toni prevedibilmente interessati ma non per questo irrilevanti, è stato l’ambasciatore russo Alexey Paramonov. Nel ricordare la comparsa della scritta “liquidato” sulla fotografia di Silvio Berlusconi dopo la sua morte, il diplomatico ha richiamato un episodio che ancora oggi rappresenta una ferita simbolica per una parte dell’opinione pubblica italiana.

Un orizzonte plumbeo

È qui che si misura forse il fallimento più profondo della politica europea sulla guerra. Mentre si parla di cessate il fuoco, continuano a prosperare linguaggi di esclusione, liste di proscrizione, campagne di delegittimazione e narrazioni di demonizzazione dell’avversario. I missili possono distruggere infrastrutture e città. Ma è questa lenta normalizzazione dell’odio politico a rendere più fragile qualsiasi pace futura. Tutti dichiarano di voler preparare la pace, ma quasi nessuno sembra disposto a preparare il dopoguerra. E senza un dopoguerra immaginabile, la pace rischia di restare soltanto una parola pronunciata tra un bombardamento e l’altro.