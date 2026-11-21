Giustizia

La memoria delle carte e il confine della prova: l’atto della Procura di Caltanissetta

Dagli snodi storici di via D’Amelio e dell’agenda rossa alle ipotesi d’indagine recenti: il perimetro dell’accusa e la linea netta tra tesi del Pm e vaglio del giudice

di Anna Tortora - 21 Novembre 2026

La lettura della richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta (proc. pen. n. 1079/23 R.G.N.R. mod. 21) esige, prima ancora dell’emozione del caso, una riflessione sul metodo ricostruttivo e sui confini della giurisdizione. L’atto riguarda un impianto che ambisce a mettere in relazione decenni di storia giudiziaria e istituzionale con accertamenti investigativi collocati tra il 2023 e il 2025, lungo un arco cronologico che intreccia riscontri recenti e verifiche su vicende risalenti.

Il punto centrale, sul piano analitico, è proprio il legame che l’atto prova a tracciare tra passato e presente. Nelle carte nissene tornano i grandi snodi già passati al vaglio di altre pronunce – dalla strage di via D’Amelio al processo sul depistaggio legato ai falsi collaboratori Scarantino, Candura e Andriotta, dalla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino fino all’attentato dell’Addaura, agli scritti del “Corvo”, alle vicende del 1989 su Salvatore Contorno e alla fuga di notizie del marzo 1994 sui verbali di Salvatore Cancemi – e vengono accostati a ipotesi di condotte recenti, ricondotte dalla Procura alle fattispecie di frode in processo penale e depistaggio (anche nella forma tentata e continuata), aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. e dalla finalità di occultare responsabilità relative all’agenda rossa e a via D’Amelio, secondo una qualificazione prospettata dalla pubblica accusa in sede cautelare.

Le ipotesi di depistaggio e le posizioni degli indagati

In questo quadro, la Procura esamina le posizioni cautelari degli indagati – tra cui Giovanni De Gennaro, Francesco Pacetto, Salvatore Contorno, Massimo Carnicelli e Donatella Peruzzi – affiancandole a richiami su piani distinti: il ruolo passato di Arnaldo La Barbera sul depistaggio, le dichiarazioni di Giuseppe Venaruzzo e quelle di Ilda Boccassini sulla fuga di notizie del 1994.

Secondo l’impostazione accusatoria, una strategia “minimalista” di copertura avrebbe avuto riflessi attuali con utenze intestate a terzi, linguaggio criptico, bigliettini manoscritti, verifiche e monitoraggio sull’ex collaboratore Contorno (anche sulla vendita di un immobile a Palermo), passaggi mediati da Carnicelli o Beatrice Manzia e accertamenti su gestione, spostamento o distruzione di atti e supporti, col richiamo a un furto dall’auto in uso a Maurizio Marchesani, marito di Peruzzi, su una borsa con carte già custodite per De Gennaro, oltre a ipotesi su fughe di notizie e passaggi informativi.

Proprio perché l’atto si spinge così a fondo nel collegare memoria giudiziaria e attualità investigativa, il terreno si fa tanto più delicato sul piano della tecnica giuridica. La richiesta cautelare resta pur sempre la prospettazione del Pubblico Ministero – costruita su intercettazioni, informative del ROS, accertamenti e richiami a pronunce come la sentenza d’appello n. 445/2024 sul depistaggio, con i relativi profili di prescrizione e valutazione dell’aggravante – e attende il vaglio del Giudice per le indagini preliminari sulla consistenza indiziaria, sulla qualificazione giuridica delle singole ipotesi e sull’attualità delle esigenze cautelari.

Dalle accuse alle prove, il confine delle garanzie giudiziarie

In definitiva, ciò che rende questo documento così denso di interrogativi si gioca sulla gravità delle ipotesi formulate e sulla tensione costante tra l’esigenza di fare chiarezza su zone d’ombra della Repubblica e il dovere, proprio di una cultura giuridica liberale, di tenere ben distinta la ricostruzione accusatoria dalla prova accertata nel contraddittorio del giudizio.

A rendere ancora più sensibile la lettura concorre la distanza temporale tra i fatti risalenti e le verifiche odierne, che richiede un controllo scrupoloso su ogni singolo passaggio, distinguendo tra quadri già scrutinati in altre sedi giudiziarie e ipotesi tutte da verificare nel merito del processo. Il valore di un’analisi giuridica sta proprio nel custodire questo confine senza cedimenti né semplificazioni arbitrarie, restando ancorati ai fatti, alle carte e alle garanzie.

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