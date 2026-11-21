Torino, non solo Atp: il degrado nascosto
A pochi metri dagli ATP , l’altra faccia del quartiere.
Torino e’ in festa, il grande evento e’ un faro ove tutta Italia volge lo sguardo, ma a pochi metri da esso, c’e’ una grande sofferenza.
Il quartiere Lingotto dalla parte di Corso Corsica, sembra una desolazione colorata del grigio delle serrande chiuse ormai da quasi 20 anni.
il Bancomat di via Tunisi e’ ridotto un’immondezzaio, ove gli utenti, hanno quasi ribrezzo ad entrarvi, la risposta spesso e’ stata la soppressione del servizio stesso (che ha messo ancor piu’ in difficolta’ gli anziani, poco avvezzi ai pagamenti on line), invece della risoluzione del problema aumentando la il controllo della zona stessa.
Il colpo finale lo da’ poi certamente la zona olimpica (dalla parte della passerella di Via Giordano Bruno), territorio gia’ martoriato dalle occupazioni ed ormai in ginocchio sotto i colpi dei murales.
Dei grandi discorsi fatti nel 2006 resta ormai tristemente solo abbandono ed incuria .
I quartieri gridano la mancanza di attenzione, sostegno e sicurezza.
Alessandro Tisci
Testo raccolto da Enzo Grassano
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