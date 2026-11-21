Politica

Landini si prende la piazza e scalza i leader del campo largo

Durante il "comizio" allo sciopero generale Landini adombra Schlein, Conte & company ed entra in modalità campagna elettorale

di Giuseppe Ariola - 21 Novembre 2026

Un autocarro convertito a palco per il comizio sul quale, a scanso di equivoci, campeggia uno striscione con la scritta sciopero generale. Fotografi, videoperatori, striscioni dai contenuti più disparati e bandiere di Cgil e Fiom issate lungo via dei Fori Imperiali, transennata e presidiata da un notevole numero di agenti e blindati della Polizia. Più che un palcoscenico, un vero e proprio set organizzato attorno al protagonista di questa giornata di mobilitazione o meglio, di protesta e al suo momento clou. L’intervento di Maurizio Landini in occasione dello sciopero generale, ascoltato attentamente, tra una stretta di mano e l’altra, anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La passerella dei leader progressisti

Pure la partecipazione al corteo dei leader del campo progressista, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ha fatto solo da contorno. Per quanto li riguarda la notizia principale è che la segretaria del Pd e il leader del Movimento 5 Stelle hanno presenziato in momenti differenti, senza quindi neanche incontrarsi. O, come è più probabile, evitando appositamente di incrociarsi. Circostanza che non è passata inosservata e sulla quale Schlein ha preferito glissare. D’altronde, ieri era difficile poter rubare la scena al segretario generale della Cgil che, nell’ennesimo venerdì di sciopero, ha portato in piazza lavoratori, studenti e pensionati.

I toni da campagna elettorale

Nel mirino soprattutto la manovra, accusata di contenere solo “marchette”, ma a cascata, nella raffica di polemiche sollevate da Landini sono finiti immancabilmente il governo, le misure politiche degli ultimi quattro anni, i ricchi e, ovviamente, i fascisti. L’antifona è chiara fin dalle prime parole pronunciate dal leader sindacale, rigorosamente in cravatta rossa. Parlando alle “compagne e ai compagni” presenti, il primo attacco è subito indirizzato a una maggioranza che non ha i numeri per governare. Il riferimento è all’incidente che ha visto il centrodestra dividersi sugli eBook. Già dalle primissime battute appare quindi chiaro che il comizio – come lui stesso lo ha definito – di Landini avrà toni più da leader politico che da sindacalista.

I temi del campo largo

La conferma arriva un attimo dopo. Nel passaggio immediatamente successivo esprime la netta contrarietà alla spesa per la difesa e alle guerre. È poi la volta della ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi e che necessita di essere ridistribuita, perché questo “tema sta corrompendo la democrazia” in quanto ostacola la giustizia sociale. Da qui alla necessità di garantire la sicurezza, l’autonomia e l’indipendenza energetica, chiaramente nel rispetto dell’ambiente e delle politiche ecologiste, il passo è brevissimo. In meno di cinque minuti dall’inizio dell’intervento Landini praticamente ha già toccato quasi tutte le principali questioni che tengono banco nel campo largo e sembra dettarne la linea. Manca solo un riferimento alle primarie.

I modi da leader

Forse perché considerato superfluo visto che in un sol colpo il segretario generale della Cgil ha fatto propri i principali cavalli di battaglia di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. E giusto per lanciare un messaggio ancora più chiaro, ma anche per parlare in qualche modo di lavoro in una giornata di sciopero generale, arriva l’affondo contro “le leggi del cavolo che sono state fatte negli ultimi vent’anni dai governi di destra e da quelli di sinistra” che vanno cancellate perché hanno favorito la precarietà. Poi i passaggi sulla “rivolta sociale” e su un non meglio specificato “presidio democratico del Parlamento”. Infine, lo slogan da campagna elettorale: “Con noi i fascisti non passeranno, avanti con la lotta e con la forza”. Parte Bella Ciao, Landini e Schlein cantano, Gualtieri batte le mani a tempo di musica.

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