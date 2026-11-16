Anastasi (Formez): AI per valorizzare i dipendenti pubblici

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Un corso per un utilizzo antropocentrico con pensiero critico

di Askanews - 16 Novembre 2026

Milano, 16 nov. (askanews) – “Il futuro dell’essere umano e, per quanto ci riguarda, del dipendente pubblico è quello non di vivere una dicotomia appunto tra essere umano e macchina, ma di essere un dipendente pubblico augmented, ovvero sia aumentato nelle proprie capacità grazie a un utilizzo consapevole e antropocentrico dell’intelligenza artificiale. Affinché sia tale, abbiamo realizzato un corso di formazione che vedrà una suo anteprima il 19 novembre, finalizzato a parlare di pensiero critico e decision making ai tempi dell’intelligenza artificiale. In breve una guida all’antropocentrismo per i nostri colleghi, affinché l’utilizzo di questo nuovo strumento non venga visto qualcosa che ci porta la paura di essere sostituiti, ma come un’opportunità per essere migliori”. Lo ha detto a askanews Giovanni Anastasi, presidente di Formez, a margine del Lombardia Digital Summit, tenutosi nel Palazzo della Regione a Milano e dedicato ai temi del governo della transazione digitale.