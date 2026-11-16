Cronaca

Follia in A14, agguato tra tifosi di Giulianova e Lanciano: perché sfiorata la tragedia in autostrada?

Lanci di oggetti e scontri violenti con calci e schiaffi nelle piazzole di sosta

di Dave Hill Cirio - 16 Novembre 2026

Un tragico episodio di violenza tra ultras ha paralizzato la circolazione lungo l’autostrada A14 nella mattinata di ieri. Nel tratto marchigiano compreso tra San Benedetto del Tronto, Grottammare e Pedaso, le tifoserie storicamente rivali del Giulianova e della Virtus Lanciano sono venute a contatto in circostanze drammatiche mentre viaggiavano verso le rispettive trasferte del campionato di Serie D.

Cosa è accaduto?

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal Sindacato Autonomo di Polizia e dagli inquirenti, circa 50-70 sostenitori del Giulianova, giunti con mezzi propri, si sarebbero fermati a bordo carreggiata con il volto mascherato. All’arrivo della carovana frentana — composta da due autobus e un furgone diretti ad Ancona — gli aggressori avrebbero iniziato i lanci. Scagli di aste di bandiere, pietre e oggetti contro i veicoli in marcia. Poi, scontri violenti con calci e schiaffi nelle piazzole di sosta.

A scongiurare conseguenze fatali è stata unicamente la prontezza di riflessi degli autisti dei pullman. Hanno effettuato una manovra d’emergenza spostandosi sulla corsia di sorpasso per fuggire all’assalto.

Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e gli agenti della Digos della Questura di Ascoli Piceno. Gli investigatori stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza autostradale e i varchi dei caselli per identificare tutti i responsabili di quello che la polizia ha definito un vero e proprio agguato premeditato.

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