Cronaca

Lite per 300 euro, 17enne spara al padre a Caserta

il minorenne ha ammesso le proprie responsabilità agli inquirenti

di Giorgio Brescia - 16 Novembre 2026

Una drammatica discussione familiare per motivi economici è sfociata nel sangue nella serata di ieri. I fatti, in un’area campestre lungo la Strada Provinciale 22 ad Orta di Atella in provincia di Caserta: un 17enne ha impugnato una pistola calibro 6,35 ed ha esploso tre colpi di pistola contro il padre di 53 anni.

Spara al padre: perché il 17enne ha impugnato l’arma?

Alla base dell’aggressione vi sarebbe stata un’accesa lite legata alla presunta sparizione di circa 300 euro. Una somma che il minorenne accusava il genitore di avergli sottratto. I proiettili hanno raggiunto l’uomo all’addome, provocandogli una perforazione intestinale. In più, ferite all’anca sinistra e alla caviglia destra.

Immediatamente soccorso, il 53enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Frattamaggiore. Qui, un delicato intervento chirurgico. Ora, ricoverato in prognosi riservata, pur non essendo in pericolo di vita.

Sul posto e presso l’abitazione del giovane sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marcianise e della Stazione di Orta di Atella. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un proiettile inesploso dello stesso calibro.

Posto di fronte alle evidenze, il minorenne ha ammesso le proprie responsabilità agli inquirenti.

Per lui, le manette con le accuse di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli, il trasferimento presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. Le indagini proseguono per individuare l’arma del delitto.