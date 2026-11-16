Cronaca

Frosinone, donna di 78 anni trovata morta in casa: ascoltato il marito

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati: proseguono le verifiche

di Claudia Mari - 16 Novembre 2026

Una donna di 78 anni è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di lunedì 16 novembre nella sua abitazione a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. A dare l’allarme è stato il marito, 80 anni, che ha chiamato i carabinieri dopo aver scoperto il corpo della moglie. L’uomo è stato successivamente accompagnato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori.

La vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti. Al momento, infatti, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. A confermarlo è stato il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci, che ha invitato alla cautela: «Al momento stiamo chiarendo tutti i contorni della vicenda e non ci sono indagati».

Frosinone, trovata morta in casa: accertamenti da audizione del marito

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione e di raccogliere gli elementi utili a chiarire le circostanze della morte. L’audizione del marito rientra negli accertamenti avviati dopo il ritrovamento del corpo e non implica, allo stato attuale, l’esistenza di accuse nei suoi confronti.

La coppia viveva a San Giorgio a Liri da circa vent’anni. In precedenza i due coniugi avevano trascorso diversi anni all’estero, prima di fare ritorno nel comune del Cassinate. I figli, invece, risiedono in Canada.

Nelle prossime ore gli accertamenti proseguiranno per definire la dinamica dei fatti e stabilire le cause del decesso. Al momento, dunque, restano da chiarire sia le circostanze in cui la donna è morta sia quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento.

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