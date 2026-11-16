Giustizia

Caso Borsellino, indagato Gianni De Gennaro. La Procura voleva gli arresti. Interrogatorio fissato per il 1 dicembre

La scorsa settimana le perquisizioni nell'abitazione dell'ex capo della polizia e del pentito Totuccio Contorno

di Paolo Stefani - 16 Novembre 2026

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro risulta indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio coordinate dalla procura di Caltanissetta. Giovedì scorso, i Ros avevano perquisito le abitazioni di De Gennaro, di alcuni suoi collaboratori e del pentito Totuccio Contorno.

I pm che stanno seguendo le indagini sono alla ricerca dell’agenda rossa appartenuta al giudice Borsellino e sparita subito dopo l’esplosione. Si indaga anche sui mandanti occulti.

Le perquisizioni e la scomparsa dell’agenda rossa

I carabinieri del Ros hanno eseguito nei giorni scorsi sei decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito degli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino e sui depistaggi legati alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992.

Tra i destinatari dei controlli figurano Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei servizi segreti, e Salvatore «Totuccio» Contorno, ex collaboratore di giustizia. Perquisiti anche alcuni loro stretti collaboratori dell’epoca.

L’inchiesta (inizialmente contro ignoti, ora con dei nomi seganti nel registro) punta a verificare eventuali responsabilità negli apparati dello Stato. Al centro degli approfondimenti ci sono l’arresto di Contorno nel maggio 1989 e la gestione della sua collaborazione da parte del gruppo investigativo allora diretto da De Gennaro.

Gli inquirenti ipotizzano possibili pressioni e occultamenti di documenti. La Procura ha precisato che nessuno dei perquisiti è indagato per il reato di strage.

La Procura voleva gli arresti per De Gennaro – aggiornamento ore 19.00

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, aveva chiesto gli arresti domiciliari, per via dell’età, per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e per l’ex pentito Salvatore Contorno, ma il gip ha rigettato la richiesta.

Chiesto l’arresto anche per tre ex collaboratori di De Gennaro nell’ambito della nuova inchiesta dei pm sul depistaggio sulla inchiesta sulla strage di via D’Amelio. A seguito del rigetto del gip la Procura ha depositato atto di appello e oggi il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha notificato il provvedimento di fissazione dell’udienza agli interessati, come spiega il procuratore De Luca.

L’ex capo della polizia sarà interrogato il prossimo 1 dicembre. La notifica, come apprende l’Adnkronos, è stata inviata oggi pomeriggio ai legali di De Gennaro.