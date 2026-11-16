Esteri

L’Ue stringe ancora sulle banche russe: sanzioni a oltre 100 entità

Colpiti anche operatori dell'e-commerce, società energetiche e aziende legate al commercio del petrolio russo

di Mauro Trieste - 16 Novembre 2026

L’Unione europea alza ulteriormente la pressione economica sulla Russia e rafforza il regime sanzionatorio costruito dopo l’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina. Il Consiglio dell’Ue ha approvato nuove misure restrittive nei confronti di 12 persone e 101 entità considerate funzionali ai settori che alimentano le entrate del Cremlino e sostengono la prosecuzione della guerra. L’obiettivo è colpire i canali finanziari e commerciali che consentono a Mosca di aggirare le restrizioni occidentali e continuare a finanziare lo sforzo bellico.

Nel mirino banche e pagamenti digitali

Tra i soggetti sanzionati figurano quasi 50 banche e istituzioni finanziarie russe, in prevalenza di dimensioni medio-piccole o attive a livello locale. Nell’elenco compaiono anche Alef-Bank e Interprogress Bank, mentre viene colpita pure YuMoney, piattaforma fintech specializzata nei pagamenti digitali e controllata da Sberbank. Con il nuovo pacchetto Bruxelles punta a restringere ulteriormente l’accesso del sistema bancario russo ai flussi finanziari internazionali, considerati essenziali per sostenere le entrate dello Stato e dunque la capacità di finanziare il conflitto.

Energia, e-commerce e “flotta ombra” sotto attacco

Le nuove misure si estendono anche ai settori dell’e-commerce e dell’energia. Tra i nomi inseriti nella lista figurano Tatyana Kim, unica azionista del gigante del commercio online Wildberries, e Alexander Chachava, azionista di controllo di Ozon, uno dei principali operatori dell’e-commerce russo. Nel comparto energetico stangate per diverse società attive nella gestione di raffinerie, nel terminal petrolifero di San Pietroburgo e nelle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi.

Bruxelles continua inoltre la sua offensiva contro la cosiddetta “flotta ombra” utilizzata da Mosca per esportare petrolio aggirando le restrizioni internazionali. Nella lista entrano società con sede negli Emirati Arabi Uniti, in Cina, alle Seychelles e in Oman, insieme a imprenditori legati alla proprietà o alla gestione di navi coinvolte nel trasporto di greggio russo. Per tutti i soggetti sanzionati scatta il congelamento dei beni presenti nell’Unione europea, il divieto di accesso a fondi e risorse economiche europee e, nel caso delle persone fisiche, il divieto di ingresso nel territorio dell’Ue.

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