Cronaca

Neonata trovata morta nell’Alto Sebino: indaga la Procura, era nata in casa da una minorenne

La giovane, che avrebbe nascosto la gravidanza, è ricoverata in ospedale

di Enzo Ricci - 16 Novembre 2026

Una neonata è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione dell’Alto Sebino. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura per i minorenni di Brescia e dalla Procura di Bergamo. A riportare la notizia è L’Eco di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe nata prematuramente, al settimo mese di gravidanza, direttamente in casa. La madre, una ragazza minorenne, avrebbe tenuto nascosta la gravidanza ai familiari.

Dopo il parto, nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre, la giovane si sarebbe sentita male e avrebbe chiesto aiuto ai genitori. Raggiunta in bagno, la famiglia avrebbe trovato la ragazza insieme alla neonata già priva di vita. La minorenne è stata quindi accompagnata in ospedale, dove il personale sanitario ha informato le forze dell’ordine dopo aver raccolto il suo racconto.

Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia, in programma il 17 novembre. L’esame dovrà stabilire se la bambina fosse già morta al momento della nascita o se sia deceduta successivamente. Un elemento decisivo per gli inquirenti, che dovranno valutare eventuali responsabilità legate a un possibile mancato soccorso. Al momento non risultano provvedimenti a carico della giovane, che resta ricoverata in ospedale.

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