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Il Sospiro pugliese incontra il tiramisù e a Milano nasce il Sospiramisù

di Simone Pasquini - 16 Novembre 2026

A Bisceglie il Sospiro si prende molto sul serio. Guai a trattarlo come un pasticcino qualsiasi, perché dietro quella cupoletta di pan di Spagna, con la crema che deve avere una consistenza precisa e la glassa appena accennata, ci sono generazioni di pasticceri e altrettante di golosi pronti a discutere su chi lo faccia meglio. Figuriamoci cosa potrebbe succedere scoprendo che a Milano qualcuno ha deciso di farlo finire dentro un tiramisù.

Il sospiramisù

L’idea, che ai custodi più intransigenti della tradizione potrebbe provocare qualche palpitazione, è venuta a Francesco Bordone, chef di Ricci Osteria, insieme ad Adolfo Stefanelli, pasticcere pugliese che del Sospiro ha fatto uno dei propri cavalli di battaglia.

Il risultato si chiama Sospiramisù, nome abbastanza spiritoso da meritare attenzione e ricetta abbastanza interessante da andare oltre la battuta. Stefanelli, che a Milano ha due pasticcerie, in viale Premuda 12 e via Molino delle Armi 23, conosce bene la delicatezza di questo dolce, apparentemente semplice e proprio per questo insidioso.

Il pan di Spagna deve essere soffice, la crema deve accompagnarlo e la glassa deve completare il tutto con discrezione.

Il Tiramisùd di Bordone

Bordone, dal canto suo, lavora quotidianamente con la cucina pugliese e ha già in carta il TiramiSùd, una personale interpretazione del celebre dessert italiano. Da qui l’idea di mettere insieme le due preparazioni, affidando al caffè e al mascarpone il compito di dare al Sospiro un carattere nuovo. L’operazione è più delicata di quanto suggerisca il nome. Il tiramisù, soprattutto nelle versioni contemporanee, tende a prendersi tutta la scena.

Il Sospiramisù e gli equilibri degli ingredienti

Il Sospiro, invece, vive di equilibri sottili e rischia di perdere la propria identità quando viene caricato di ingredienti troppo invadenti. Il Sospiramisù nasce proprio dalla ricerca di una proporzione convincente fra la morbidezza del pan di Spagna, l’intensità del caffè e la consistenza vellutata del mascarpone.

A rendere curiosa questa collaborazione contribuisce anche il fatto che Milano, da tempo capitale adottiva di una quantità impressionante di specialità regionali, abbia sviluppato una particolare passione per la cucina pugliese. Peccato che spesso questa venga liquidata con una burrata messa dappertutto, qualche orecchietta e l’immancabile tarallo offerto come biglietto da visita.

Il Sospiro di Bisceglie legata da una tradizione

La pasticceria racconta una storia più articolata, fatta di preparazioni locali che meritano una fortuna ben più ampia dei confini provinciali.

Il Sospiro di Bisceglie, per esempio, possiede una sua eleganza antica, legata a una concezione del dolce nella quale la golosità passava soprattutto dalla qualità della crema e dalla leggerezza dell’impasto. Stefanelli ne ha fatto una specialità riconoscibile, lavorando sulla precisione tecnica e sulla presentazione. Bordone ha scelto di intervenire su quella struttura, conservandone la base e portandola verso un gusto familiare al pubblico milanese.

Il Sospiramisù a tempo limitato

Il Sospiramisù entra così nel menù di Ricci Osteria per un periodo limitato. Una proposta che ha il merito di riportare l’attenzione su una specialità pugliese ancora poco frequentata dal grande pubblico e di affidarla a un abbinamento comprensibile, persino domestico, rispetto a certe acrobazie della pasticceria d’autore.

Quanto ai biscegliesi, abituati a considerare il Sospiro una questione quasi di famiglia, resta da vedere come accoglieranno questa licenza milanese. Del resto, quando si tocca una ricetta tramandata da generazioni, il giudizio più severo arriva sempre da chi ricorda perfettamente il sapore di quello preparato dalla pasticceria sotto casa.

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