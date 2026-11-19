Salute

Salute, a Roma convegno su diagnosi precoce diabete e accesso a percorsi di assistenza e tecnologie necessarie

di Redazione - 20 Novembre 2026

(LaPresse)-Si è svolto oggi a Roma l’evento “Giornata Mondiale del Diabete 2026”, realizzato con il contributo non condizionante di Novo Italia, MOVI e Roche Diagnostics. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche e stakeholder del settore per approfondire due questioni strettamente connesse: la diagnosi precoce e la possibilità di accedere, senza disparità territoriali, ai percorsi di assistenza e alle tecnologie necessarie.Ad aprire il convegno i saluti istituzionali dell’onorevole Ilenia Malavasi, Membro XII Commissione, Camera dei Deputati, e dell’onorevole Gian Antonio Girelli, Membro XII Commissione, Camera dei Deputati. In video collegamento anche la senatrice Elena Murelli, Membro 10ª Commissione Permanente, Senato della Repubblica, che nel corso del suo intervento ha dichiarato: “Come presidente dell’Intergruppo Parlamentare ‘Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica’ e dell’intergruppo ‘Genetica e genomica’, considero la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso all’innovazione tre pilastri fondamentali sui quali costruire una sanità più moderna, più efficace e più equa. Il diabete rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica del nostro paese, una patologia cronica che richiede un’assistenza continua, multidisciplinare e soprattutto personalizzata”.

A margine dell’incontro è intervenuta Raffaella Buzzetti, Presidente Società Italiana Diabetologia (SID): “Bisogna sensibilizzare la popolazione generale a far effettuare dei dosaggi in laboratorio che vadano a valutare la glicemia, ma anche il peso, l’indice di massa corporea, la pressione arteriosa e poi richiedere i livelli di LDL colesterolo“. Tutto questo serve a caratterizzare “a 360° il paziente”, così come si propone di fare l’approccio alla “early prevention” che è proprio della Giornata Mondiale del Diabete. Un focus importante è quello dedicato alla transizione da pazienti pediatrici a quelli maggiorenni: “È importante che ci sia un’assoluta collaborazione tra i pediatri e il diabetologo dell’adulto e che quindi il ragazzo ormai diciottenne sia preparato a questa transizione”, spiega Buzzetti, che sottolinea: “Se c’è una collaborazione e un percorso validato con la pediatria, tutto avviene nel miglior modo possibile”.

Le fa eco Dario Iafusco, Presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica: “l’Italia è stato il primo paese al mondo che ha approvato una legge che prevede lo screening“, che consente la diagnosi preventiva nei bambini di diabete di tipo uno. “Dobbiamo poterli seguire nel tempo”, insiste Iafusco, che in questo senso sottolinea l’importanza della tecnologia adatta: “Senza sensore non è quasi possibile stabilire il se la patologia sta andando avanti o meno”. Avere i mezzi diventa quindi “imprescindibile” per poter seguire, anche presso i centri regionali, i bambini che “hanno gli anticorpi, ma non hanno ancora la disglicemia“, in modo tale da poter “scoprire la disglicemia e il momento in cui questi bambini svilupperanno il diabete”.