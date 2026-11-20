Economia

“Tempo scaduto”: la scossa di Christine Lagarde

Rompe gli indugi con un monito politico

di Angelo Vitale - 20 Novembre 2026

«Aspettare può diventare più rischioso che agire». L’Europa ha un difetto strutturale: sa compattarsi solo un secondo prima del baratro, ma scivola nella paralisi di fronte alle crisi a lenta evoluzione. Nel suo intervento “Agire in tempo” al Frankfurt European Banking Congress, Christine Lagarde rompe gli indugi. Il suo messaggio trascende la tecnocrazia: è un monito politico.

Europa? Parla Lagarde

«Il giudizio più difficile consiste nel riconoscere quando aspettare è diventato più rischioso che agire». Basta attendismi e calcoli di breve termine. Servono determinazione e coraggio per sostenere le ragioni dell’intervento prima che la maggioranza sia pronta ad ascoltarle. E poi «Avremo bisogno di leader che credano nell’Europa e siano pronti a battersi per essa».

Quale scommessa?

È la scommessa sulla sua eredità alla guida di Francoforte: lasciare un’unione caratterizzata da «più integrazione e più sovranità». Ma la responsabilità ora spetta ai governi. Chi avrà la forza di agire in anticipo rischierà forse di non ricevere subito riconoscimenti ma eviterà che la storia travolga il Continente.

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