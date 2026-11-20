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Miley Cyrus sposa Maxx Morando. Dopo Flowers, i fiori glieli regalerà lui

di Nicola Santini - 20 Novembre 2026

Miley Cyrus sarebbe pronta a sposare Maxx Morando, il batterista con cui fa coppia dal 2021. Le nozze, secondo le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, potrebbero essere celebrate già questo fine settimana nel sud della California, con una cerimonia riservata a pochi invitati. Per la cantante, che il 23 novembre compirà 34 anni, sarebbe il secondo matrimonio dopo quello con Liam Hemsworth, finito nel giro di pochi mesi. E chissà se stavolta, dopo aver cantato in Flowers che i fiori poteva comprarseli da sola, avrà trovato qualcuno disposto a regalarglieli.

A rivelare i preparativi è TMZ, secondo cui la cerimonia sarebbe prevista per sabato 21 o domenica 22 novembre. La coppia mantiene il massimo riserbo e manca ancora una conferma ufficiale, ma qualche indizio sulle intenzioni matrimoniali era già arrivato.

Quando si sposano Miley Cyrus e Maxx Morando?

Durante un concerto all’Hollywood Bowl, Miley aveva invitato Maxx sul palco per cantare Let’s Get Married, sposiamoci. Una scelta che adesso assume un significato particolare. Anche mamma Tish si sarebbe lasciata sfuggire qualcosa, chiamando Morando il marito della figlia durante un’apparizione pubblica.

La proposta di matrimonio sarebbe arrivata durante un viaggio in Giappone nel 2025. Poco dopo, un vistoso diamante comparso all’anulare della cantante aveva alimentato le voci sul fidanzamento.

Chi è Maxx Morando, il futuro marito di Miley Cyrus?

Maxx Morando è un batterista e produttore musicale, già componente dei The Regrettes e dei Liily. I due si sono conosciuti nel 2021 grazie a un appuntamento al buio organizzato da amici comuni. Miley ha raccontato che la sorpresa riguardava soprattutto lei, visto che Maxx sapeva perfettamente chi avrebbe incontrato.

Più giovane di sei anni rispetto alla cantante, Morando condivide con lei la passione per la musica e ha collaborato anche ai suoi progetti discografici. Una relazione vissuta con una discrezione piuttosto insolita per una popstar che ha trascorso buona parte della propria vita sentimentale sotto gli occhi del pubblico.

Miley Cyrus, il matrimonio con Liam Hemsworth e il successo di Flowers

Il precedente matrimonio di Miley Cyrus, celebrato nel dicembre 2018 con Liam Hemsworth, era arrivato dopo circa dieci anni di una relazione segnata da separazioni e riconciliazioni. La rottura definitiva era avvenuta nell’agosto 2019, mentre il divorzio era stato formalizzato nel gennaio 2020.

A quella stagione sentimentale il pubblico ha spesso collegato Flowers, il successo del 2023 in cui Miley cantava la propria indipendenza dopo la fine di un amore. Il brano, premiato con due Grammy Awards, era diventato una sorta di dichiarazione di libertà, anche grazie al verso I can buy myself flowers, posso comprarmi i fiori da sola.

Con Morando, la cantante sembra aver trovato una dimensione sentimentale diversa. Lui lavora nella musica e preferisce una vita relativamente appartata, mentre lei continua a occupare il centro della scena pop internazionale.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Miley potrebbe festeggiare il compleanno con un marito nuovo e un bouquet da sposa. Dopo aver cantato al mondo che i fiori poteva comprarseli da sola, stavolta potrebbe lasciare a Maxx il piacere di regalarglieli. Del resto, se son Flowers, fioriranno.

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