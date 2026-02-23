Attualità

Anticiclone delle Azzorre sull’Italia: alta pressione e clima quasi primaverile

L’Italia si prepara a vivere una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature miti e condizioni ideali per godersi l’aria aperta.

di Marzio Amoroso - 23 Febbraio 2026

L’anticiclone delle Azzorre torna a dominare la scena meteorologica italiana, riportando condizioni di stabilità atmosferica e un assaggio di primavera su gran parte del Paese. Dopo settimane segnate da alternanza tra perturbazioni e cali termici, l’alta pressione garantirà giornate soleggiate, temperature sopra la media e un generale miglioramento del tempo.

Bel tempo su tutto lo Stivale

Secondo le ultime analisi, la cupola anticiclonica si espanderà con decisione sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo pienamente l’Italia. Il risultato sarà un periodo caratterizzato da:

Cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni. Temperature in aumento con condizioni ideali per attività all’aperto.

Il Nord Italia registrerà valori massimi fino a 15 gradi, mentre al Sud e sulle Isole maggiori si potranno raggiungere punte di 21 gradi, tipiche di inizio primavera.

Nebbie in Pianura Padana

Nonostante il quadro generalmente stabile, la Pianura Padana continuerà a fare i conti con la formazione di nebbie nelle prime ore del mattino. Questo fenomeno, favorito dall’inversione termica e dalla scarsa ventilazione, potrà ridurre la visibilità e creare qualche disagio alla circolazione.

Durante le ore centrali della giornata, tuttavia, la nebbia tenderà a dissolversi lasciando spazio a un clima più mite e luminoso.

Un assaggio di primavera

L’aumento delle temperature e la presenza di un cielo limpido offriranno un vero e proprio assaggio di primavera. Le massime sopra la media stagionale potrebbero persistere per diversi giorni, rendendo questo periodo particolarmente gradevole.

Dal punto di vista climatico, si tratta di un’evoluzione coerente con le dinamiche tipiche dell’anticiclone delle Azzorre, noto per portare stabilità e tepore quando si espande verso il Mediterraneo.