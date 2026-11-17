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Apple a processo in Francia: perché?

Nel mese di giugno del prossimo anno un giudizio senza precedenti per l'azienda di Cupertino

di Dave Hill Cirio - 17 Novembre 2026

Un filo invisibile lega in Francia il display sostituito di un iPhone Apple, un chip bloccato e un’aula di un processo del Tribunale Giudiziario di Parigi. Nel giugno 2027, per quattro giorni decisivi, Apple e la sua controllata europea si troveranno alla sbarra in un giudizio senza precedenti con l’accusa di obsolescenza programmata e ostacolo alla riparazione.

La scure della Procura parigina su Apple: perché?

La vicenda, mossa dalla tenace associazione Halte à l’obsolescence programmée, mette nel mirino una pratica sofisticata: la serializzazione dei componenti.

Tra il novembre 2021 e il luglio 2024, su 24 modelli di iPhone, Cupertino ha legato a doppio filo via software i numeri seriali di batterie, schermi e fotocamere alla scheda madre.

Il risultato?

Se un riparatore indipendente o un centro di ricondizionamento sostituisce un pezzo guasto senza la chiave software ufficiale, l’algoritmo rileva l’intruso. Scattano così avvisi d’errore persistenti, il blocco di funzioni come il Face Id e la disattivazione della diagnosi batteria. Fenomeni che si verificano persino trapiantando un componente originale da un altro iPhone identico.

Fondando l’accusa sulla legge francese Agec del 2020 contro le barriere al ricondizionamento, la magistratura vuole fare luce. E intende accertare se l’obiettivo fosse proteggere gli utenti o blindare un fatturato milionario spingendo al riacquisto.

Da Cupertino la risposta è secca: “Accuse infondate”. Ma il vaso di Pandora sulla sovranità dei dispositivi usati da milioni di consumatori è ormai aperto.

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