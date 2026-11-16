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Philippe Diallo sfiderà Infantino per la presidenza Fifa

Il presidente della Federcalcio francese è il candidato della Uefa

di Pietro Pertosa - 16 Novembre 2026

Philippe Diallo è l’uomo designato dalla Uefa a sfidare Gianni Infantino alle prossime elezioni per la presidenza della Fifa. Oggi presidente della federazione calcistica francese, il 63enne sarà il nome forte con cui l’Europa proverà a dare l’assalto al governo del calcio globale. Diallo sarà sostenuto da tutte le federazioni europee e, naturalmente, dalla Uefa. Che, con in testa il segretario Aleksander Ceferin punta a disarcionare Infantino che, in questo momento, non se la passa davvero bene.

Diallo è l’uomo Uefa: sfiderà Infantino

Non c’è stata nessuna tregua. L’Europa ha il dente avvelenato con il presidente Infantino e perciò ha scelto di sfidarlo, presentando la candidatura di Philippe Diallo. Che sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della Federcalcio francese durante la riunione di domani. A dare notizia dell’investitura è stato proprio Ceferin. In una nota, infatti, la Uefa ha fatto sapere che “nel corso di un incontro tenutosi oggi, presieduto dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo della Uefa e nel Consiglio della Fifa hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, a candidarsi alla presidenza della Fifa in vista delle elezioni del marzo 2027, garantendogli il proprio pieno sostegno”.

Sfida al sistema?

“A fronte di serie preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dalla Fifa, le federazioni nazionali auspicano un rinnovato spirito di unità e fiducia all’interno della comunità calcistica globale”, scrive ancora la Uefa. Che, dunque, conferma di voler fare davvero sul serio. Gli organismi del calcio europeo, inoltre, hanno fatto sapere di aver “chiesto una Fifa che ponga lo sviluppo del calcio in ogni regione del mondo al centro della propria missione, che rispetti i più elevati standard di governance e che operi in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e le parti interessate del mondo del calcio”. L’uomo giusto per sfidare Infantino, dunque, è Philippe Diallo. “Le federazioni hanno espresso piena fiducia in Philippe Diallo, ritenendolo in grado di fornire la leadership necessaria per realizzare questo obiettivo. Philippe Diallo ha accettato l’invito a candidarsi. La sua candidatura sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della Fff durante la riunione di domani”.

La corsa al governo del calcio mondiale

Philippe Diallo non sarà l’unico sfidante per Gianni Infantino. Si sono già candidati, infatti, anche l’ex nazionale svizzero (nonché calciatore del Cagliari) Ramon Vega e il già presidente della Federcalcio giapponese Kozo Tashima, infuriato perché l’Asia – oggi per la Fifa – s’è completamente sbilanciata sui petrodollari del Medio Oriente.

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