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Monopattini, chi ferma il Far West a Roma e non solo?

Il caso Cervellati, la risposta di Gualtieri, i nodi legali e commerciali finora irrisolti

di Angelo Vitale - 16 Novembre 2026

Monopattini, tragedie a Roma e non solo. Dalla morte del fisico Cervellati in viale Angelico all’appello delle figlie al sindaco Gualtieri: cosa frena il Campidoglio, cosa dice la legge e perché fermare il “Far West” sulle strade è un rebus giuridico e politico.

Chi ferma il Far West dei monopattini?

La morte di Roberto Cervellati, l’anziano scienziato ed ex ricercatore dell’Enea travolto il 6 novembre mentre attraversava la pista ciclabile di viale Angelico nel quartiere della Vittoria da un monopattino privato, il caso più eclatante.

In una accorata lettera aperta indirizzata al sindaco Roberto Gualtieri, le tre figlie dello scienziato — Maria Cristina, Maria Laura e Roberta Cervellati — hanno chiesto una svolta drastica. Per loro serve interrompere definitivamente il servizio di monopattini in sharing nella Capitale, vietarne la circolazione nel centro storico e nelle aree sensibili, rafforzare i controlli su targa, casco e velocità.

Di fronte all’emozione collettiva e alle richieste della famiglia, due realtà insuperabili nell’immediato: i limiti di potere del Comune e le lentezze attuative della legislazione nazionale.

L’appello delle figlie di Cervellati e la risposta del Campidoglio

La richiesta al primo cittadino è netta: seguire l’esempio di città europee come Parigi, Madrid e Firenze, non rinnovando le autorizzazioni ai gestori della mobilità condivisa e imponendo divieti d’accesso nelle vicinanze di scuole e strutture ospedaliere.

Nella sua risposta ufficiale alla famiglia, il sindaco Roberto Gualtieri traccia una distinzione giuridica fondamentale: il mezzo che ha investito il professore era un monopattino privato.

Roma Capitale disciplina direttamente il servizio in sharing tramite bando pubblico. Però non possiede l’autorità legale per disporre un divieto generale sui veicoli privati, la cui regolamentazione spetta in via esclusiva allo Stato.

Per valutare il quadro, Gualtieri ha annunciato l’istituzione di una commissione indipendente composta da esperti di sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Avrà il compito di esaminare i dati reali sull’incidentalità e valutare il cosiddetto “effetto sostituzione”. Il rischio, cioè, che l’eliminazione dello sharing finisca per spingere l’utenza verso l’acquisto di monopattini privati, che risultano statisticamente coinvolti nei sinistri più gravi.

Il nodo legale: perché i sindaci non possono vietare i mezzi privati?

La posizione di Gualtieri trova diretta conferma nella giurisprudenza amministrativa. Nel febbraio 2021, la sentenza numero 215 del Tar Toscana ha annullato un’ordinanza. Il Comune di Firenze tentava di estendere l’obbligo del casco a tutti i conducenti maggiorenni di monopattino.

I giudici amministrativi hanno stabilito che le misure ordinarie di disciplina della viabilità sul Codice della Strada appartengono alla competenza gestionale dei dirigenti comunali e non del sindaco.

Quest’ultimo può adoperare ordinanze unicamente per emergenze contingibili e urgenti o per la perimetrazione delle Zone a Traffico Limitato.

Ma, soprattutto, la regolamentazione generale della sicurezza stradale e l’omologazione dei veicoli rientrano nella potestà esclusiva dello Stato ex articolo 117 della Costituzione.

Un Comune che decretasse il divieto di circolazione dei monopattini privati vedrebbe i propri provvedimenti immediatamente annullati per eccesso di potere.

Quindi, la capacità di intervento del Campidoglio varia drasticamente a seconda della natura del veicolo.

Monopattini in sharing

Il Comune esercita una regolamentazione diretta legata alla convenzione pubblica (con un numero chiuso fissato a 9.000 mezzi totali, stalli obbligatori e tariffe concordate). Ed effettua controlli automatici via software per il blocco o il rallentamento del motore.

Monopattini privati

L’Amministrazione non possiede alcun potere di divieto generale né la facoltà di modificare i requisiti tecnici stabiliti dalla legge statale. La vigilanza e le sanzioni sono affidate esclusivamente alla Polizia Locale tramite i tradizionali controlli su strada ex Codice della Strada.

Cosa può fare subito Gualtieri per superare i tempi burocratici?

Nell’attesa che la commissione d’esperti concluda i propri lavori, ci sono interventi pratici che il Comune e la Polizia Locale potrebbero attuare immediatamente senza attendere lunghi iter legislativ.

La velocità zero (0 km/h)

Il Comune può imporre un aggiornamento software immediato alle società di sharing per disattivare il motore dei veicoli nelle aree pedonali, nel centro storico e attorno a scuole e ospedali.

Può intensificare i controlli della Polizia Locale lungo le piste ciclabili (come viale Angelico). E quindi procedere al sequestro dei mezzi privati illegittimamente sbloccati per superare il limite di 20 km/h o i 500W di potenza nominale.

Gualtieri può deliberare in Giunta la mancata proroga o il ridimensionamento drastico delle licenze di noleggio condiviso alla scadenza del bando in essere.

Le norme nazionali del Codice della Strada e il blocco dei decreti

Sul fronte nazionale, le modifiche al Codice della Strada scattate da metà dicembre 2024 hanno introdotto un quadro di regole più rigido per i monopattini elettrici. Tuttavia, la piena attuazione della riforma soffre di importanti ritardi operativi.

L’obbligo del casco per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età, costituisce l’unica misura immediatamente sanzionabile, a condizione che il casco sia omologato secondo gli standard Uni.

Al contrario, l’introduzione del contrassegno identificativo alfanumerico (il cosiddetto “targhino”) e l’obbligo di polizza di responsabilità civile (RC veicolo) rimangono ancora subordinati. Ciò, perché soggetti all’emanazione di decreti attuativi ministeriali che devono ancora definirne il registro nazionale e le modalità di rilascio.

Gli ostacoli decisivi a una stretta definitiva: quali sono?

La prosecuzione del clima di incertezza sulle strade romane risponde a precisi vincoli legali ed economici.

Per i mezzi in sharing, la revoca unilaterale o l’interruzione anticipata delle concessioni assegnate con bando pubblico esporrebbe Roma Capitale a ricorsi al Tar. E quindi a richieste di risarcimento milionarie da parte dei tre gestori privati per lesione dell’affidamento contrattuale. Oltre alle tutele sulla concorrenza previste dalla direttiva europea dei servizi.

Per i mezzi privati, in assenza di un contrassegno identificativo visibile a distanza e dell’omologazione di telecamere per il rilevamento automatico delle infrazioni, il rispetto dei limiti di velocità e dei divieti di transito rimane affidato esclusivamente alle pattuglie di Polizia Locale. Un presidio fisico inevitabilmente limitato rispetto al territorio della Capitale.