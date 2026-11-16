Torino

Santorre di Santarosa: occupazione, tre feriti. “Rubate” le chiavi alla vicepreside

di Redazione - 16 Novembre 2026

Tre dipendenti dell’istituto Santorre di Santarosa di Torino sarebbero rimasti feriti questa mattina, lunedì 16 novembre, durante l’avvio di un’occupazione studentesca. L’episodio si è verificato intorno alle 7.45 nella sede di corso Peschiera, poco prima dell’inizio delle lezioni.

In base alle prime informazioni, un gruppo di studenti avrebbe cercato di entrare nell’edificio per occuparlo, provocando momenti di concitazione all’ingresso. Durante la protesta, la vicepreside, un funzionario e una collaboratrice scolastica sarebbero stati spinti contro la cancellata, riportando alcune contusioni. Alla vicepreside sarebbero inoltre state sottratte le chiavi della scuola.

I tre lavoratori si sono successivamente recati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti medici.

L’occupazione ha interessato la sede principale dell’istituto, mentre l’attività didattica è stata interrotta anche nella succursale di via Vigone.

È la seconda protesta di questo tipo dall’inizio dell’anno scolastico, dopo quella organizzata nel mese di ottobre.

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