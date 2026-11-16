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Banche Usa in tilt, accessi online bloccati: segnalazioni da Chase, Bank of America e Wells Fargo

Migliaia di utenti negli Stati Uniti hanno denunciato problemi con i servizi di home banking e le app mobili

di Mauro Trieste - 16 Novembre 2026

Disagi diffusi per i clienti di alcune delle principali banche statunitensi. Nella giornata odierna, il portale Downdetector, che monitora in tempo reale malfunzionamenti e interruzioni dei servizi digitali, ha registrato un forte aumento delle segnalazioni relative a Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank e altri istituti di credito americani.

Secondo le informazioni riportate dai media statunitensi, gli utenti hanno lamentato soprattutto difficoltà nell’accesso ai conti online, problemi con le applicazioni mobili e rallentamenti nelle operazioni di trasferimento di denaro. In alcuni casi sono state segnalate anomalie anche nella visualizzazione dei saldi e nell’esecuzione delle transazioni.

A confermare il problema è stata Chase, che ha riconosciuto l’esistenza di un guasto tecnico sulle proprie piattaforme di online banking. L’istituto ha comunicato di essere al lavoro per ripristinare la piena operatività dei servizi, precisando che non risultano indicazioni di un attacco informatico ma di una criticità tecnica interna. L’origine del disservizio e il numero esatto di clienti coinvolti non sono ancora stati chiariti. Resta però evidente la portata dell’anomalia, che ha colpito contemporaneamente alcuni tra i maggiori gruppi bancari del Paese.

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