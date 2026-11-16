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Klopp contro Infantino: “Ha fatto peggio di Blatter”

Il siluro del tecnico della Nazionale tedesca: "Chiunque verrà dopo di lui farà meglio"

di Paolo Diacono - 16 Novembre 2026

Jurgen Klopp non è tipo da mandarle a dire, manco a Gianni Infantino. L’ultima bordata al presidente della Fifa arriva dal commissario tecnico della Germania. Che, in vista delle elezioni federali e del dibattito furioso attorno alla riconferma dello stesso Infantino ai vertici del governo mondiale del calcio, lancia un siluro destinato a far rumore. “Non avrei mai pensato che le cose potessero peggiorare dopo Sepp Blatter, eppure qualcuno è riuscito a farlo”.

Klopp contro Infantino: il siluro sul capo della Fifa

L’allenatore della Mannschaft ci va giù durissimo. “Seguo il calcio da molti anni. C’è chi ne sa molto più di me, ma credo che ormai la maggior parte delle persone concordi sul fatto che un cambiamento sarebbe quanto mai opportuno”. Klopp poi tuona: “Chiunque arrivi dopo Gianni Infantino saprà certamente fare meglio. Ci sono persone che hanno davvero a cuore il futuro del calcio, che non sono mosse da interessi economici, se una di loro si facesse avanti e diventasse presidente, credo che il miglioramento sarebbe davvero significativo”.

Chi sfida Gianni

L’Uefa è la grande avversaria di Infantino e ha deciso di schierare Philippe Diallo; le parole di Klopp, più che un assist alle credenziali del francese rappresentano una voce. Chiara e forte nel calcio mondiale. La gestione dei mondiali, la lottizzazione persino delle pause, anzi degli hydration break. Il rapporto con Trump. Il calcio mondiale è giunto alla curva decisiva. E a marzo prossimo si celebreranno le elezioni. Da qui alla primavera ci sarà tempo.

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