Gossip

Sanremo, colpo di scena? De Martino non vuole i co-conduttori

"Io non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza" la rassegna

di Daniel Walker - 16 Novembre 2026

Stefano De Martino alla presentazione della Milano Music Week

Sanremo, il no di Stefano De Martino ai co-conduttori. In vista del suo debutto sul palco dell’Ariston parole che, se non dette per caso – e non possono esserlo – sembrano disegnare una mossa strategica studiata nei dettagli. Le sue dichiarazioni alla Milano Music Week lascerebbero infatti pensare a una cauta e consapevole gestione della pressione mediatica.

No ai co-conduttori: perché?

Scegliere di non vincolarsi a una co-conduzione fissa e raffreddare gli entusiasmi sui super ospiti internazionali potrebbe non essere un segnale di incertezza. Dietro queste parole, la volontà di schermarsi preventivamente. L’idea di presenze intorno a lui offrirebbe la massima flessibilità. Mentre ridimensionare l’hype sulle star straniere disinnescherebbe il rischio di parlare di “flop” in caso di defezioni dell’ultimo minuto.

Di fronte all’eredità ingombrante dei record precedenti, un approccio fondato sul pragmatismo del “bravo ragazzo” di periferia.

Evitare promesse faraoniche, mantenere saldo il timone della scena e lasciare che siano le indiscrezioni e il “totonomi” ad alimentare l’attesa del pubblico.

Un’impostazione per guidare il racconto televisivo prima ancora di salire sul palco dell’Ariston. Prudenza calcolata o semplice senso pratico? Nell’attesa dei primi annunci ufficiali, la sensazione è che la partita delle aspettative sia già entrata nel vivo.

Leggi tutte le news di Gossip