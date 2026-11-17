Esteri

Ombre a Manhattan: la morte di Epstein fu un omicidio?

Le rivelazioni Bbc sul caso che inquieta il mondo da otto anni

di Daniel Walker - 17 Novembre 2026

La notte del 10 agosto 2019 Jeffrey Epstein fu trovato privo di vita nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York, in attesa di processo per traffico sessuale: fu omicidio? La versione ufficiale del medico legale fu immediata: suicidio per impiccagione, escludendo ferite da difesa. Tuttavia, nuove indagini forensi riaprono una delle vicende più oscure d’America. Un’analisi approfondita condotta dal professor Michael Freeman — noto esperto di medicina legale intervenuto anche nel caso George Floyd — e presentata a Bbc Newsnight suggerisce una realtà ben diversa: Epstein sarebbe stato vittima di un omicidio.

Epstein: fu suicidio?

Rivedendo gli atti autoptici integrali forniti dalla famiglia, Freeman ritiene che la dinamica indichi uno strangolamento da tergo con legaccio.

Le ricerche rivelano dettagli inquietanti emersi dal riesame biomeccanico. Una emorragia profonda alla spalla sinistra, lesioni facciali compatibili con colpi subiti e segni d’unghie sopra il solco sul collo. In più, possibili tracce del disperato tentativo della vittima di allentare la presa del killer.

Quali sono tutte le ombre?

A ciò si aggiungono anomalie investigative sconcertanti. Per prima, l’assenza di fotografie del corpo sulla scena del crimine. Ma pure la mancata conservazione e analisi della corda e il silenzio durato due anni opposto da una delle guardie carcerarie.

Sebbene l’ufficio del medico legale di New York confermi con fermezza la sentenza di suicidio, i nuovi riscontri scientifici proiettano ombre sempre più fitte sulle ultime ore del finanziere. Un enigma irrisolto che continua a far discutere l’opinione pubblica mondiale.