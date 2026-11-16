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Dove andrà Mentana dopo l’addio a La7? “Quattro offerte ma non ho ancora deciso”

Il giornalista parla sui social sul suo futuro professionale e smentisce le indiscrezioni: nessuna proposta da Discovery, né rilanci da La7

di Lino Sasso - 16 Novembre 2026

Quattro offerte sul tavolo e una decisione ancora da prendere. Enrico Mentana rompe il silenzio sul suo futuro professionale dopo l’annunciato addio alla direzione del TgLa7, previsto per la fine dell’anno. Con un post pubblicato sui social, il giornalista ha voluto fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, confermando di aver ricevuto proposte da alcuni dei principali gruppi televisivi.

“Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al TgLa7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove”, ha spiegato il direttore. Il giornalista ha quindi ironizzato sulle continue voci riguardanti la sua prossima destinazione professionale. “Ogni giorno qualcuno che si battezza ‘informato’ rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso”, ha aggiunto.

Mentana ha poi confermato di essere stato contattato dai vertici di quattro dei sei principali gruppi televisivi, senza tuttavia rivelarne i nomi. Ha invece escluso di aver ricevuto offerte da Discovery o rilanci da La7.

L’addio al TgLa7 dopo 16 anni

Il giornalista si appresta a chiudere un capitolo importante della sua carriera. Alla guida del TgLa7 dal 2010, Mentana ha contribuito a consolidare il ruolo dell’emittente nel panorama dell’informazione italiana. Celebri le sue maratone televisive in occasione degli appuntamenti elettorali e dei principali eventi di attualità politica.

La volontà di proseguire la carriera con nuove sfide professionali lascia aperti diversi scenari, non necessariamente legati alla direzione di un telegiornale. Per il momento, però, la priorità resta quella di concludere l’esperienza alla guida della testata. “Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”, ha concluso Mentana.

Sul futuro di uno dei giornalisti più noti dal panorama televisivo restano dunque delle incognite. E, secondo quanto reso noto dallo stesso Mentana, la partita per assicurarsi uno dei volti più riconoscibili dell’informazione è decisamente aperta.

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